Unfall und Fahrerflucht in Prinzhöfte: Fahrradfahrer in Lebensgefahr

Prinzhöfte - Bei einem Unfall in der Samtgemeinde Harpstedt ist am Dienstagabend ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer des beteiligten Autos flüchtete anschließend vom Unfallort.

Zur Kollision zwischen kam es gegen 18.15 Uhr auf dem Horstedter Weg in Prinzhöfte. Rettungskräfte und ein Notarzt brachten den 56 Jahre alten Radfahrer aus Delmenhorst wenig später in ein Krankenhaus.

Zur Unfallzeit befuhren nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei vier Autos sowie der Fahrradfahrer den Horstedter Weg in Richtung Delmenhorst. Das zweite Fahrzeug der Fahrzeugkolonne touchierte laut Polizeiangaben beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand fahrenden 56-Jährigen. Beim anschließenden Sturz wurde der Delmenhorster lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehr und die Spurensicherung der Polizei inspizierten den Tatort und stellten unter anderem einen Außenspiegel des Unfallfahrzeugs sicher. Demnach muss es sich bei dem Wagen um ein dunkelblaues Modell handeln. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem unfallflüchtigen Pkw um einen älteren Opel Astra gehandelt haben.

Zeugen die Angaben zum Verkehrsunfall sowie Angaben zu einem Auto machen können, das Schäden an der Beifahrerseite aufweist, werden von den Beamten gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter 04431-941115 in Verbindung zu setzen.