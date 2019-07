Umweltminister hält Zusage ein

Olaf Lies macht sich selbst ein Bild von gelungener Bach-Revitalisierung

+ Mit einer kleinen Aufmerksamkeit in Form von Fisch und dazu passender „Flüssignahrung“ bedankte sich Petrijünger Siegfried Meentzen (r.) bei Olaf Lies.

Colnrade – Bei der Verleihung der im Gewässerwettbewerb „Bach im Fluss“ ausgelobten „Bachperle“ 2018 an den Fischereiverein Colnrade für die erfolgreiche Revitalisierung des Beckstedter Baches hatte sich Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies vorgenommen: „Das schaue ich mir in der Natur an!“ Am Mittwoch hielt er diese Zusage nun ein. Der SPD-Landtagsabgeordnete Axel Brammer, Angler sowie Gemeinderatsmitglieder mit Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann und ihrem Stellvertreter Uwe Beckmann an der Spitze schauten sich zusammen mit Lies vor Ort um. Gerrit Finke aus der Kreisverwaltung, ebenfalls mit dabei, richtete den Blick zugleich in die Zukunft: Mit der Planung für die Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit der Hunte beim Stau in Colnrade befasse sich aktuell der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, erläuterte er. Und: Der nötige Grunderwerb für die Lauf-Verlängerung sei im Großen und Ganzen getätigt.