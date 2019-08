Umspannwerk soll bis Mai 2020 stehen

Simmerhausen - Von Jürgen Bohlken. Im Interesse von Netz- und Versorgungssicherheit will die Avacon Netz GmbH den beiden bestehenden Einspeisepunkten in Stuhr und Bassum für ihr verhältnismäßig großes Regionalnetz ein drittes Umspannwerk hinzufügen, das den Strom von 110 auf 20 Kilovolt (kV) runter- und von 20 auf 110 kV hochtransformiert. Die dafür ins Auge gefasste Baufläche am Simmerhauser Ortsrand liegt zwischen der A1 und der bestehenden 110-kV-Leitung – an der Straße „Stolzbruch“. Das Unternehmen hat das Areal bereits erworben. Von den 6 900 Quadratmetern entfallen rund 1 000 auf die Eingrünung. Haben Bäume und Sträucher eine ordentliche Bewuchshöhe und -dichte erreicht, soll die Anlage mit Ausnahme der höchsten Bauteile (zehn Meter) mehr oder weniger dahinter verschwinden.

Rund elf Millionen Euro investiert der Netzbetreiber; etwa die Hälfte davon erfordert die Verlegung von 20-kV-Erdkabel – 30 bis 40 Kilometer. Die Avacon hofft, dass es gelingt, das „Umspannwerk Prinzhöfte“ im Zeitraum von November 2019 bis Mai 2020 zumindest bautechnisch zu vollenden. Große Probleme mit den Genehmigungen erwartet das Unternehmen ob bereits geführter Vorgespräche nicht. Mit Blick auf Flora und Fauna seien keine gefährdeten Arten festgestellt worden, so Alexandre Silva Ceo. Er betreut die Bauphase als Projektleiter. Der Bauantrag wird noch in dieser Woche eingereicht.

Innerhalb eines Umkreises von rund 900 Metern um die erworbene Fläche liegt kein einziges Wohnhaus. Deshalb und weil zusätzlicher 110-kV-Leitungsbau nicht nötig ist (nur ein Mast muss erneuert werden), hat die Avacon nach Überzeugung von Kommunalreferent Hermann Karnebogen eine gute Standortwahl getroffen. Das bestätigten am Dienstagabend indirekt die Reaktionen während einer mäßig gut besuchten Info-Veranstaltung in der Horstedter Schützenhalle.

Bürgerprotest regt sich nicht

Polemik blieb aus. Bürgerprotest regte sich nicht. Rudi Geisler stellte einige kritische Nachfragen – offenbar besorgt um die ökologische Verträglichkeit. Das Umspannwerk soll im vierten Quartal 2020 in Betrieb genommen werden. Der hochtransformierte Strom wird in die vorhandene 110-kV-Leitung Ganderkesee–Wildeshausen gespeist. Als Untergrund für die Anlage dient nicht Schotter, sondern Rasen; das nötige Mähen stellt die Avacon Netz nicht vor Probleme. Die Planung sieht auf dem Grundstück auch ein Betriebsgebäude mit Satteldach einschließlich 20-kV-Mittelspannungsschaltanlage vor. Der Baulärm dürfte von den Emissionen der A1 übertönt werden – und der laufende Betrieb akustisch nur aus nächster Nähe wahrnehmbar sein. Der Baugrund ist relativ eben; die nötigen Erdbewegungen halten sich daher in Grenzen.

„Natürlich schaffen wir mit dem Umspannwerk zugleich Möglichkeiten, regenerativ gewonnene Energie einzuspeisen. Der Fokus liegt im Moment eher auf Fotovoltaikanlagen“, erläuterte Jens Bringmann aus der Avacon-Technikzentrale Salzgitter. Auch ein Windpark wäre generell anschließbar, räumte er ein. Ein entsprechender Antrag liege aber seines Wissens aktuell nicht vor. Bei Überschreitung einer bestimmten Windparkgröße „würde die Avacon dem Betreiber sagen, er müsse ein eigenes Umspannwerk bauen“.

Die Einbindung in das Mittelspannungsnetz zieht großräumigen 20-kV-Leitungsbau nach sich – vornehmlich entlang öffentlicher Wege. Gleich zweimal sei die A1 zu unterqueren, erläuterte Mittelspannungsprojektmanager Jürgen Wachendorf.

In Harpstedt ist das Netz in die Jahre gekommen

Verlegt werden jeweils drei „Adern“ Erdkabel. Im Normalfall verschwinden sie unter einer 70 Zentimeter dicken Erdschicht. Die Verlegungstiefe erreicht an diffizilen Stellen aber weit größere Tiefen. Punktuell sind sogar acht Meter möglich.

In der ersten Jahreshälfte 2020 will die Avacon zunächst neue Mittelspannungserdkabel vom „Umspannwerk Prinzhöfte“ bis zu den alten Autobahnparkplätzen und nach Hölscherholz verlegen – und in der zweiten Jahreshälfte von der neuen Anlage bis nach Wohlde. 2021 sollen weitere Abschnitte nach Stiftenhöfte und Klein Henstedt folgen. Teils sind die Trassenplanungen noch nicht der Weisheit letzter Schluss. „Wir müssen jedenfalls versuchen, eine Leitung in das bestehende Netz Richtung Harpstedt zu kriegen. Und wir brauchen eine Leitungsverbindung in Richtung Harjehausen“, sagte Wachendorf. Das sei aber noch nicht alles. Im Raum Colnrade/Beckstedt/Altenmoor sei eine Schaltstation aufzurüsten und Leitungsbau auf einigen weiteren Kilometern vonnöten. Dort werde dann die letzte noch existierende Mittelspannungsfreileitung in der Samtgemeinde Harpstedt durch Erdkabel ersetzt. In Ippener werde eine Schaltstation ausgetauscht.

„Was Mitbürgern vielleicht ein paar Probleme bereitet: 2021 werden wir auch im Bereich Harpstedt einige Leitungen erneuern müssen. Das machen wir vorbeugend gleich mit, denn dort ist das 20-kV-Netz etwas in die Jahre gekommen. Das Risiko etwaiger großräumiger Stromausfälle dürfen wir nicht eingehen. Das können wir uns nicht leisten“, machte Wachendorf deutlich.