Umgestürzte Fichte verursacht Unfall auf der A1

Groß Ippener/Wildeshausen/Zum Heitzhausen – Zwei Frauen haben sich laut Polizei am späten Sonnabendnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der A1 bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener, Fahrtrichtung Bremen, verletzt – allerdings nicht sehr schwer. Der Blechschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Verursacht hatte den Unfall eine als Folge des stürmischen Winds unvermittelt auf die Autobahn gestürzte – etwa 20 Meter hohe – Fichte. Der Nadelbaum blockierte die Standspur und den rechten Fahrstreifen.

Während eine 52-Jährige aus Stuhr und eine 22-Jährige aus Delmenhorst ihre Fahrzeuge trotz sehr starken Regens rechtzeitig zum Stehen brachten, erkannte eine 23-jährige Frau aus Georgsmarienhütte die Situation zu spät. Sie fuhr auf den Wagen der Delmenhorsterin auf und schob diesen gegen das Fahrzeug der Frau aus Stuhr. Dem ersten Crash folgte ein weiterer: Das Auto eines 66-Jährigen aus Köln, der auf der linken Spur unterwegs war, prallte gegen den nunmehr in den Überholfahrstreifen hineinragenden Wagen der Delmenhorsterin. Die 52-Jährige und die 22-Jährige kamen verletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung der A1 konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Es gab Verkehrsbehinderungen. Der Rückstau erreichte in der Spitze etwa vier Kilometer Länge. Die durch ausgetretenes Öl verunreinigte Fahrbahn säuberte eine Spezialfirma. Die Verkehrssicherungsmaßnahmen übernahm die Autobahnmeisterei Wildeshausen. Zur Beseitigung des umgestürzten Baums rückte die Feuerwehr Wildeshausen mit 15 Einsatzkräften an. Die Brandschützer zersägten die Fichte und legten das „Kleinholz“ am Fahrbahnrand ab.

Im weiteren Verlauf beorderte die Großleitstelle die Wildeshauser Drehleiter zu einem weiteren Einsatz; diesmal ging es in die Gemeinde Winkelsett. Die zunächst dorthin alarmierte Ortsfeuerwehr Colnrade hatte Drehleiterverstärkung angefordert. Der Grund: Die gebrochene Astkrone eines hohen Baums drohte im Bereich Zum Heitzhausen auf die Kreisstraße 225 (Wildeshausen–Reckum) zu fallen. Mit der Elektromotorsäge wurde das Geäst routiniert vom Korb der Drehleiter aus entfernt. boh