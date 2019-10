Wie umgehen mit trauernden Menschen?

Veranstaltung des Hospizvereins

Harpstedt – Welche Stadien der Trauer gibt es? Was erwartet die Gesellschaft von Menschen, die den Verlust eines Angehörigen verarbeiten, und warum fällt es ihr so schwer, mit einem Trauernden in Kontakt zu bleiben? Solche und weitere Fragen möchte Marion Zwilling am kommenden Dienstag, 5. November, ab 19 Uhr auf Einladung des Hospizvereins in der Harpstedter Begegnungsstätte an der Amtsfreiheit mit Interessierten erörtern. Sie weiß, wovon sie spricht. Die ausgebildete Trauerbegleiterin musste 2011 über den Tod ihrer damals 18-jährigen Tochter Vanessa hinwegkommen. Eintritt für die Veranstaltung wird nicht erhoben, eine Spende für den Hospizverein aber erbeten.