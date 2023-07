Umfrage in Harpstedt zum Frauenfußball: „Weniger schnell, aber von der Spielidee top“

Von: Holger Rinne

Teilen

Sie beantworteten bereitwillig Fragen zur Frauenfußball-WM: Bernhard Hegeler, Dietmar Renken mit Enkel Ben, Stefanie Radtke, Andre Oestreich und Monika Thomas (von links, von oben). © Rinne

Harpstedt – Seit dem 20. Juli läuft die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland. 32 Teams kämpfen in acht Gruppen um das Erreichen der Achtelfinals. Wir wollten am Samstagmorgen wissen, wie Menschen aus Harpstedt und Umgebung über die WM und den Frauenfußball denken. Dazu haben wir Passanten vor dem Inkoop-Markt an der Wildeshauser Straße befragt.

Die Umfrage erwies sich überraschend als einigermaßen schwieriges Unterfangen. Viele Angesprochene waren zu keinem Statement bereit. Andere wiederum zeigten keinerlei Interesse an Fußball. Dennoch konnten wir einige Stimmen einfangen. Daraus ließ sich zweierlei entnehmen: Das Frauenteam des DFB genießt ein weitaus positiveres Image als die Nationalmannschaft der Männer, und der Frauenfußball hat in den letzten Jahren offensichtlich deutlich an Zustimmung hinzugewonnen.

Ich habe das 6:0 gegen Marokko gesehen. Das war ein tolles Spiel.

Die WM-Spiele werden dennoch nicht so intensiv verfolgt, wie es das Stimmungsbild erwarten ließe. Grund: Anstoßzeiten am Vormittag sind für berufstätige Westeuropäer alles andere als günstig. Damit haderte auch Stefanie Radtke aus Harpstedt, obwohl sie Frauenfußball grundsätzlich mag. Genauso Andre Oestreich. „Ich verfolge aber die Ergebnisse in der Zeitung“, betonte der Harpstedter. Für ihn sei Frauenfußball eine „gute Sache“, was wohl teils in der Familie begründet liegt: Seine Frau und seine Tochter sind aktive Fußballerinnen im SC Dünsen.

Einige Befragte wollten ihre Meinung ausschließlich anonymisiert in der Zeitung lesen. Dazu gehörte ein „Einkaufstourist“ aus Stuhr, der zunächst mit der Bemerkung „Keine Zeit“ in den Markt verschwand, um kurz darauf wieder für ein äußerst angenehmes Gespräch davor aufzutauchen. Seinen Beitrag begann er mit einer Charme-Offensive: „Ich finde Harpstedt so klasse. Alle die hier einkaufen, kennen sich, duzen sich und sind immer für einen kleinen Plausch bereit.“ Ja, er verfolge die WM – aber nur aus der Zeitung. „Auf einem Sonntagmorgen habe ich Besseres zu tun“, meinte der „fast 70-Jährige“. Gleichwohl finde er den Frauenfußball inzwischen auch wegen der Attraktivität der Spielerinnen ansehnlich; er meine das ausdrücklich nicht frauenfeindlich, beteuerte er. Eine ganz andere Ansicht vertrat eine Frau aus Harpstedt: „Ich finde Frauenfußball langweilig und sehe mir lieber die Männer an“, sagte die Rentnerin. Dennoch würde sie sich ein Frauenfinale mit deutscher Beteiligung nicht entgehen lassen.

Die Frauen spielen einen technisch versierten Fußball.

„Die Mädels sind doch richtig gut“, urteilte Bernhard Hegeler. Der Harpstedter betonte, es sei an der Zeit, Frauen und Männer im Fußball gleich zu behandeln. Auf die Frage, ob das auch für die Bezahlung gelten sollte, erwiderte der Rentner ohne Umschweife: „Selbstverständlich! Allerdings sollten die Männer mit ihren Gehältern und Prämien zurückstecken.“ Eine Geschlechter- Gleichstellung im Fußball würde auch Dietmar Renken begrüßen. „Die Frauen spielen einen technisch versierten Fußball“, sagte der Harpstedter. Der sei zwar nicht so schnell, von der Spielidee her aber dem der Männer vorzuziehen – zumindest in Spitzenvereinen wie Bayern München oder VfL Wolfsburg.

„Eigentlich habe ich keine Ahnung vom Fußball“, übte sich Monika Thomas in Bescheidenheit, um dann mit einer Begeisterung vom ersten Spiel der deutschen Elf zu schwärmen, die ansteckend wirkte. „Ich habe das 6:0 gegen Marokko gesehen. Das war ein tolles Spiel“, so die Harpstedterin. Die weiteren Spiele der deutschen Elf werde sie sicher verfolgen – „hoffentlich bis zum Finale“.