Umfrage: AKW länger am Netz lassen? Hörbarer Unmut in Richtung „Ampel“

Von: Holger Rinne

Die beschlossene Gasumlage bringt Ingenieur Artur Gabriel, hier im Bild mit seiner Frau Ilka, auf die Palme. © Rinne

Harpstedt – Angesichts der drohenden Gaskrise droht den Deutschen nicht nur ein kalter Winter; auch bei der Stromversorgung könnte es eng werden. Immerhin 16 Prozent des in der Bundesrepublik produzierten Stroms werden aus Erdgas gewonnen. Unsere Zeitung hat das am Sonnabend zum Anlass für eine Umfrage vor dem Aldi- und dem Inkoop-Markt an der Wildeshauser Straße in Harpstedt genommen, die natürlich nicht repräsentativ war.

Gleichwohl deutete das eingefangene Stimmungsbild darauf hin, dass die Unzufriedenheit der Menschen offenbar zunimmt und die Entscheidungen der „Ampel“-Regierung zunehmend infrage gestellt werden.

Das Problem hinter der Krise: Die Aktivierung der in Reserve verharrenden Kohlekraftwerke könnte allein einen möglichen Ausfall der Gaskraftwerke womöglich nicht kompensieren, und der Ausbau erneuerbarer Energien lässt sich nicht kurzfristig in die Tat umsetzen. Bleibt also als Alternative wirklich nur die Laufzeitverlängerung der letzten drei betriebenen Kernkraftwerke über den 31. Dezember hinaus? Sollten gar einige der 2021 stillgelegten Meiler wieder in Betrieb genommen werden? Mit diesen Fragen, die seitens der Koalitionäre der Bundesregierung unterschiedlich beantwortet werden (wobei der Widerstand der Grünen gegen eine AKW-Weiternutzung für eine Übergangszeit erkennbar zu bröckeln beginnt), haben Kreiszeitung und Wildeshauser Zeitung die Menschen „auf der Straße“ in Gestalt zufällig ausgewählter Passanten konfrontiert.

AKW länger am Netz lassen? „So lange wie nötig“, lautet die Meinung von Kay Wagenknecht aus Harpstedt. hri © -

Am selben Tag bekräftigten Aktivisten während einer weiteren Mahnwache auf dem Harpstedter Marktplatz ihr Nein zu Kernkraft und Kohle. Doch mit dieser kompromisslosen Haltung gingen lange nicht alle konform, die in unserer Umfrage zu Wort kamen.

Besondere Zeiten erfordern mitunter besondere Maßnahmen – dieser Tenor schwang in den Äußerungen mit. Gleichwohl ergab sich ein insgesamt uneinheitliches Meinungsbild. Ein Harpstedter, der seinen Namen nicht in der Zeitung genannt haben wollte, hat es nach eigenem Bekunden ohnehin nie verstanden, warum „nicht weiter an der Atomenergie geforscht worden ist“.

Uwe Weinert sprach sich hingegen eindeutig gegen eine Laufzeitverlängerung aus. „Das bringt zu wenig bei zu hohen Kosten. Die alte Regierung hat es ganz klar versäumt, den Ausbau alternativer Energien zu forcieren. Sie hat das sogar mit ihrer Politik verhindert“, äußerte sich der Harpstedter kritisch über die GroKo unter der früheren Kanzlerin Angela Merkel.

Jürgen Lameyer kann sich nach eigenem Bekunden nicht vorstellen, dass es ohne die Kernkraft geht. © hri

Kay Wagenknecht, ebenfalls aus dem Flecken, sprach sich im Grundsatz gegen den Betrieb von Kernkraftwerken aus, hält aber in der aktuellen Lage eine Nutzungsverlängerung „so lange wie nötig” für angemessen. Eine vermehrte Nutzung von Biogas brachte wiederum Renate Meyer aus Harpstedt als Option ins Spiel.

Artur Gabriel bekannte sich zu einer AKW-Laufzeitverlängerung. Er lehne die Nutzung der Kernkraft im Übrigen nicht grundsätzlich ab. Geradezu auf die Palme brachte den Wildeshauser die unlängst beschlossene Gasumlage. „Es ist eine Sauerei, die Rettung einiger Unternehmen auf unsere Kosten zu betreiben. Und wenn eins davon marktbeherrschend und damit systemrelevant sein soll, dann ist doch wohl vorher etwas falschgelaufen“, ärgerte sich der Ingenieur.

Hat arge Befürchtungen ob der bedenklichen Entwicklung der Energiepreise und fühlt sich von der Regierung verschaukelt: Hans Holzhey aus Wildeshausen. © hri

Als grundsätzlicher Befürworter der Kernenergie outete sich Jürgen Lameyer. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne diese Technik geht. Ich selber heize mit Öl und werde dabei bleiben“, sagte der Harpstedter. Die Forcierung erneuerbarer Energien halte er mit Blick auf die Grundlastsicherung für unzureichend, weil Wind und Sonne nun mal nicht jederzeit zuverlässig als Energieträger zur Verfügung stehen. Und was den Zubau angehe, „sollen erst einmal die anderen Länder nachziehen und auf den Stand kommen, auf dem wir uns in Niedersachsen bereits befinden“, forderte er.

Sein Arbeitskollege Hans Holzhey machte seinem Unmut offen Luft: „Jahrelang hat man uns erzählt, dass wir so viel Strom produzieren, dass wir ihn ins Ausland zu Billigstpreisen geben können. Und jetzt sollen wir noch kräftig draufzahlen. Ich fühle mich so langsam von der Regierung veräppelt“, schimpfte der Wildeshauser. Er befürchtete, dass bei weiter steigenden Energiekosten der Mittelstand noch weiter auseinanderdriften könnte.