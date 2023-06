Überraschung bei der Königsproklamation in Ippener

Von: Tamino Büttner

Das neue Königshaus in Ippener: Ilka Eichler (1. Adjutantin), Ute Klitte (Damenkönigin), Morticia Blanken (2. Adjutantin), Arnold Wiechmann (1. Adjutant), Torben Hüneke (Herrenkönig), Mike Blanken (2. Adjutant), Tede Eichler (1. Adjutant der Schüler), Jarne Eichler (Schülerkönig) und Jan-Henry Pleus (2. Adjutant der Schüler, v.l.) © Büttner

Groß Ippener – Der Schützenverein Ippener hat zwei neue Überraschungsmajestäten. Auf dem Krönungsplatz der Sportanlage am Mühlenweg wurden am Samstagabend Ute Klitte als Damenkönigin und Torben Hüneke als Herrenkönig proklamiert.

„Ute und Torben sind bisher nicht durch ihre Schießleistungen aufgefallen“, wusste die Pressewartin des Vereins, Ilka Eichler, zu berichten. So hatte sich Klitte beim Umschießen erst einmal neu orientiert: „Was muss ich jetzt eigentlich machen?“, fragte die ausgebildete Diplommusiklehrerin an der Musikschule des Landkreises Oldenburg interessiert in die Runde.

Der neue Herrenkönig wohnt mittlerweile mit seiner Familie in Simmerhausen und gehört durch seine familiären Wurzeln zur Korporalschaft Wichmannsberg. Bereits seit seiner Jugend ist Hüneke im Verein Mitglied.

Die Feierlichkeiten in Groß Ippener starteten bereits am Freitagnachmittag mit dem Antreten des Vereins beim „Gasthaus Wülfers“. Nach dem Umzug trafen die Schützen auf dem Festplatz bei der Mehrzweckhalle ein. Dort konnten sich die Königsanwärter beim Qualifizierungsschießen beweisen. Das Königsschießen im Verein läuft unter besonderen Bedingungen ab. So gehört nach dem Schießen am Freitag und der Auslosung am Samstag der zweite Schießwettbewerb zur Erlangung der Königswürde dazu.

Neuer Festwirt ist im Verein bekannt

Für das Kinderprogramm sorgte in diesem Jahr erstmalig ein Unternehmen aus Bremen. Beim Luftballonmodellieren und auf der Hüpfburg hatten die kleinen Gäste viel Spaß.

Neben dem neuen Kinderprogramm haben die Schützen aus Ippener auch einen neuen Festwirt engagiert. Carsten Beneke kommt aus der Samtgemeinde Harpstedt und ist damit im Verein bekannt.

Am Freitag sowie am Samstag sorgte „DJ Jay T“ für eine ausgelassene Feierstimmung. Gegen Mitternacht wurde das Festzelt noch einmal zum Beben gebracht, als die befreundeten Schützen aus Schulenberg-Horstedt den Ippeneren mit ihrem Spielmannszug einen Besuch abstatteten.

Mehrfaches Umschießen sorgte für Spannung

Die Bekanntgabe der neuen Majestät folgte dann auf dem Krönungsplatz neben der Mehrzweckhalle. „Das Königsschießen wurde durch das mehrfache Umschießen diesmal richtig spannend“, so der Vereinschef Erik Hilger. Der neue Herrenkönig Torben Hüneke wird von seinen beiden Adjutanten Arnold Wiechmann (1. Adjutant) und Mike Blanken (2. Adjutant) begleitet. Die Damenkönigin hat Ilka Eichler (1. Adjutantin) und Morticia Blanken (2. Adjutantin) an ihrer Seite. Wie die Überraschungskönige der Erwachsenen, sorgte auch das neue Schülerkönigshaus für Freude. So wurde die ansonsten gut informierte Presseverantwortliche Ilka Eichler bewusst in Unkenntnis gehalten: „Ich habe von nichts gewusst“, freute sich Eichler darüber, dass gleich zwei ihrer drei Söhne im Nachwuchskönigshaus vertreten sind. Neben den zwei Geschwistern Jarne Eichler (Schülerkönig) und Tede Eichler (1. Adjutant) ergänzt Jan-Henry Pleus (2. Adjutant) das Schülerkönigshaus.