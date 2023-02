Überraschend viel Modernisierungsbedarf in der Grundschule Harpstedt

Von: Jürgen Bohlken

Harpstedt – Die Grundschule Harpstedt sei mit Blick auf Größe und Raumaufteilung ein zwar altes, aber tolles Gebäude; damit lasse sich gewiss noch „jahrzehntelang sehr gut arbeiten, wenn man es in Schuss hält“, sagte Rektor Ufke Janssen am Donnerstag im Schulausschuss des Samtgemeinderates.

Im Zusammenhang mit bestehendem Sanierungs- und Modernisierungsbedarf schlug er einen „Runden Tisch“ vor, der es auch den Schulen ermöglichen könnte, aus ihrer Sicht nötige Maßnahmen zu benennen. „Da müssen genauso Menschen dabei sein, die sagen, diese Feuerwehr oder jener Kindergarten sei aber gerade viel wichtiger. Das sehe ich schon ein. Aber manche Dinge geraten bislang einfach nicht genug in den Blick“, äußerte sich der Schulleiter.

Mehr Transparenz und Überblick als Ziel

Vom angeregten „Runden Tisch“ erhofft er sich mehr Transparenz und Überblick – sowie letztlich eine Grundlage für die politische Einschätzung, was nötig und was unnötig ist und welche Maßnahmen welche Dringlichkeit haben.

Persönlich tangiert Janssen das allerdings kaum mehr. Er will im Sommer in den Ruhestand gehen. Die rund acht Jahre als Schulleiter in Harpstedt bewertet er als eine insgesamt gute Zeit. Gleichwohl lag ihm daran, im Schulausschuss die Schwachstellen, die er am und im Grundschulgebäude sieht, ohne Umschweife vorzutragen. Und davon offenbarten sich überraschend viele.

Wir heizen Harpstedt!

„Wir haben Außentüren, die noch aus Holz sind. Wir heizen Harpstedt! Wenn es so stark regnet wie gestern, sind die Fensterbänke teilweise nass. Fenster, durch die es hereinregnet, obwohl sie geschlossen sind, müssten repariert – wenn nicht sogar gegen neue ausgetauscht – werden. Wir haben zwar digitale Tafeln, aber uns fehlen Raumverdunkelungsmöglichkeiten“, zählte Janssen auf. Außerdem sei irgendetwas mit der Kanalisation nicht in Ordnung, was sich in Form unangenehmer Gerüche bemerkbar mache. Das sei schon vor acht Jahren so gewesen. „Das Problem ist aber nie angegangen worden“, sagte der Rektor.

Der Haupteingang sei nicht barrierefrei. Im Bereich der Schülereingänge seien nicht überall „Abtritteinrichtungen“ vorhanden, um den Schmutz an den Schuhen vorm Betreten der Schule loszuwerden. Das Lüften der Aula sei schwerlich möglich, weil sich die Oberlichter nur zum Teil öffnen ließen.

„Unsere Fluchttüren sind so gestaltet, dass man zwar rauskommt, wenn man sie von innen öffnet, aber danach sind sie aufgeschlossen. Das heißt: Es kann dann auch jeder von außen rein“, fuhr Janssen fort. Unter bestimmten Umständen könne es passieren, dass eine Tür nachts unverschlossen bleibe. Es sei schwer, „der ganzen Schulgemeinde begreiflich zu machen, dass die Türen so konzipiert sind, denn das verstehen nicht alle Menschen“.

Es muss nicht alles sofort erledigt werden. Aber ich finde, diese Dinge müssen einfach mal zur Sprache gebracht werden.

Die Mitarbeitertoiletten entsprächen im Grunde dem Stand der Zeit, „als man die Schule gebaut hat“. Die Türen zu den Klassenräumen seien „auch so alt wie die Schule“. An den Schülertoiletten sei „in den letzten zehn Jahren gar nichts passiert“. Und am Fahrradstand zwischen den beiden Harpstedter Schulen nage Rost.

Ich erlebe es nicht zum ersten Mal, dass jemand eine lange Mängelliste raushaut, kurz bevor er in Rente geht.

„Es muss nicht alles sofort erledigt werden. Aber ich finde, diese Dinge müssen einfach mal zur Sprache gebracht werden“, bekräftigte Janssen.

„Ich erlebe es nicht zum ersten Mal, dass jemand eine lange Mängelliste raushaut, kurz bevor er in Rente geht“, reagierte Stefan Wachholder (CDU) auf den Bericht und fügte zur allgemeinen Erheiterung hinzu: „Das kann man auch schon lange vor dem Eintritt in den Ruhestand machen. Falls der künftige Schulleiter heute unter uns weilen sollte, möchte ich ihn dazu ermutigen.“

Der Hinweis galt Konrektor Woldemar Schilberg. Der erwiderte mit diplomatischer Zurückhaltung angesichts der noch völlig ungeklärten Schulleiter-Nachfolge: „Das werde ich meinem neuen Chef sagen.“

Lehrervertreter Hinerk Halling merkte an, die Dinge, die Janssen aufgezählt habe, seien „nicht zum ersten Mal genannt worden“.