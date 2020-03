Überdeutliche Kritik in Richtung Thüringen

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Beurteilt die Gesellschaft rechtsextreme und linksautonome Gewalt mit zweierlei Maß? Wie viel SED-Vergangenheit steckt in der Linkspartei? Ist die AfD nur geistiger Brandstifter oder auch notwendiges „Ventil“ für bestimmte Wählerschichten? Über solche Fragen hat die Samtgemeinde-FDP am Donnerstagabend angeregt im Hotel „Zur Wasserburg“ diskutiert, ehe sich der kleine – sechsköpfige – Kreis zu kommunalen Themen vorarbeitete. Auch zu solchen, mit denen die Liberalen eventuell den Bundestagsabgeordneten Christian Dürr im Zuge seiner nächsten Wahlkreisbereisung konfrontieren könnten. Etwa mit der Frage, warum öffentliche Gebäude wie der geplante Anbau an die Harpstedter Kita „Zwergnase“ derart viel Geld verschlingen müssen.

Macht es Sinn, nicht so mobile Einwohner mit Bürgerautos zu Ärzten, zur Tafel oder zu Einkaufsmärkten zu befördern; wären Taxi-Freifahrtscheine nicht vielleicht sogar eine aus Sicht des Steuerzahlers günstigere Option? Das will der Vorsitzende Steffen Akkermann näher beleuchten und hinterfragen.

Ein Thema, das ihm unter den Nägeln brennt, ist die Harpstedter Windmühle. Wenngleich kürzlich ein Zwangsversteigerungstermin abgewendet werden konnte, liegt vieles im Argen. Das Bauwerk gehört dem Flecken nicht, obwohl in die zurückliegende Restaurierung viel öffentliches Geld, auch seitens der Europäischen Union, floss. Die Betriebsfähigkeit sei, so Akkermann, wegen „eines bestimmten Zahnkranzes, der immer wieder bricht“, beeinträchtigt. Der Mühlenverein, quasi nicht existent, hat sein Ziel verfehlt, das Bauwerk der breiten Öffentlichkeit mit Mühlenfesten und Aktionstagen immer mal wieder zugänglich zu machen. Genau das hatte aber auch der Flecken Harpstedt im Hinterkopf gehabt, als er mit dem Müller die generelle Zugänglichkeit des ensemblegeschützten Denkmals vertraglich vereinbarte. Zuletzt sorgte eine angeschobene Bebauungsplanänderung, die das Areal beordnen und etwaigem baulichem Wildwuchs vorbeugen will, für einigen Wirbel, zumal der Änderungsbeschluss dem damals noch nicht aufgehobenen Zwangsversteigerungstermin direkt vorausgegangen war. Alles in allem erscheint die Zukunft der Mühle mit vielen Fragezeichen behaftet. Akkermann will das Gespräch mit Müller Helmut Nienaber suchen, den er für kooperativ hält, und ihm auch Hilfe anbieten, sofern er welche benötigt.

Klar distanzierte sich der Ortsverbandschef zu Beginn der Sitzung von dem unsäglichen Verhalten der Thüringer Liberalen bei der Ministerpräsidentenwahl. Erst machte die FDP ihren Kandidaten Thomas Kemmerich auch mithilfe von AfD-Stimmen zum Landesvater. Auf dessen Rücktritt und reichlich Hickhack folgte die komplette Abstimmungsverweigerung bei der Wahl von Bodo Ramelow. Beides hat der FDP nach Einschätzung Akkermanns geschadet.

„Die Empörung über die Vorgänge waren landauf, landab zu spüren. Aber auch immerhin das Bedauern aus der Ferne, dass so etwas uns passiert ist – der Partei des Liberalismus , der Toleranz, der Menschenrechte, der europäischen Einigungsidee, der Freizügigkeit und der Freiheit“, machte Akkermann zugleich deutlich, wo er die Liberalen in der Samtgemeinde Harpstedt verortet. Nämlich gerade nicht im Lager der Nationalisten, Hassprediger und plakativen NS-Geschichtsverfälscher.

Der Ortsverbandsvorsitzende darf selbst als glaubwürdiges personifiziertes Beispiel für Toleranz und Weltoffenheit gelten: Er engagiert sich in der Harpstedter Flüchtlingsinitiative, gilt als glühender Verfechter des europäischen Zusammenwachens und rackert sich seit Jahrzehnten für die deutsch-französische Freundschaft ab – auch im Rahmen der Harpstedter Gemeindepartnerschaft mit Loué.

Deutlich bis überdeutlich distanzierte sich Akkermann von den Vorgängen in Thüringen – einschließlich der Wahlverweigerung der Liberalen bei der Ramelow-Wahl: „Wer sich nicht an der wichtigsten parlamentarischen Handlung beteiligt, kann gleich zu Hause bleiben.“

Der Ortsverbandsvorsitzende deutete fragwürdige Entscheidungen in der Vergangenheit an, die der FDP nacheinander den Ruf einer „Umfallerpartei“, einer „Partei der Besserverdienenden“ und des „Jamaika-Verhinderers“ einbrachte. Und nun werde sie zu allem Überfluss wegen der Vorfälle in Thüringen sogar in die Nähe der AfD gerückt.

Gleichwohl, so betonte Akkermann, habe er selbst in den vergangenen fünf Wochen kein einziges Mal daran gedacht, aus der FDP auszutreten. „Nein, ich bleibe, um von dieser Partei Schaden abzuwenden und sie mit meinen schmalen Möglichkeiten so zu stärken, dass wir eine politische Kraft werden, die aus der Mitte heraus Politik für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes macht.“

Wie aber auf kommunaler Ebene, wo es um Straßenbau und viele andere pragmatische Dinge geht, mit der AfD umgehen? Dass es hier keinen Sinn machen würde, selbst bei inhaltlichen Übereinstimmungen in Sachfragen aus Prinzip anders abzustimmen als die Rechten, war Konsens in der Sitzung. Allerdings stellt sich dieses Problem innerhalb der Samtgemeinde gar nicht. Zumindest noch nicht. Die AfD ist bislang in keinem Rat mit Sitz und Stimme vertreten.