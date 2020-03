„Überalterung in Chören schreitet voran“

Posten schwer zu besetzen / Kreisgruppensängerfest steigt am 24. Mai in Gutsscheune Varrel

+ Wiedergewählt: Steffen Akkermann, Heinz Schumacher und Manfred Schumacher (hinten, v.l.) sowie Elisabeth Akkermann und Fred Büchau (vorn, v.l.). Foto: Rottmann

Harpstedt – Während der Jahreshauptversammlung der Sängerkreisgruppe Klosterbach-Delme im Kreischorverband Diepholz am Sonnabendnachmittag im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ stand das geplante Kreisgruppensängerfest im Mittelpunkt. Ort und Termin sind nunmehr festgezurrt: Das Konzert soll am 24. Mai in der Gutsscheune Varrel über die Bühne gehen. Geplant ist, acht Chöre zu involvieren. Die Planungen laufen auf Hochtouren.