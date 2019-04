Twistringer „Rockfabrik“ erobert Harpstedt im Sturm

Platz ist bekanntlich in der „engsten Hütte“: Die Band „Rockfabrik“ aus Twistringen hielt am Samstagabend den Draht zum Publikum im „Liberty’s“ extrem kurz.

Harpstedt – „Wir haben jede Menge Spaß gehabt und als Band, so glaube ich, eine gute Qualität abgeliefert. Die Stimmung war super. Zwischenzeitlich haben sogar einige Leute getanzt. Ohne einen Zugabeteil haben uns die Zuhörer nicht ziehen lassen“, zog Dietmar Timmermann nach dem Konzert der Twistringer Band „Rockfabrik“ im rappelvollen „Liberty’s“ in Harpstedt ein positives Fazit.

Er kümmerte sich am Samstagabend am Mischpult um den Sound. Seine fünf Bandkollegen und er hatten es irgendwie geschafft, jede Menge angeschlepptes Equipment auf engem Raum aufzubauen. „Für ein paar Stehlampen, die zusätzlich das Wohnzimmerkonzert-Ambiente unterstreichen sollten, hat’s zwar nicht mehr gereicht, aber das war überhaupt kein Problem“, so Timmermann.

Mit Coverversionen von deutschsprachigen Rock-Ikonen wie Stoppok, Selig oder den Toten Hosen traf die „Rockfabrik“ voll den Publikumsgeschmack. Zu den musikalischen Perlen des Abends zählte unter anderem auch Udo Lindenbergs grandiose deutsche Fassung des Rolling-Stones-Evergreens „Sympathy for the Devil“. Die Band spielte drei Sets. Erst gegen Mitternacht erklang der Schlussakkord.

Zuhörer lobten die musikalische Qualität und den ausgezeichneten Sound. Die Combo dürfe gern erneut im „Liberty’s“ auftreten, stellte Betreiber Metin Kalabalik der „Rockfabrik“ in Aussicht.

„Das war für uns eine tolle Erfahrung. Wir kommen auf jeden Fall wieder“, versprach Dietmar Timmermann.

boh