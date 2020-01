TV-Chance auf 17 000 Euro für Harpstedter

Harpstedt – Das Geld ist „nur eine Fernsehsendung entfernt“: Gregor Paschke (41) aus Harpstedt spielt in der beliebten TV-Show „Bingo!“ um stolze 17 000 Euro. Der sympathische Bau- und Landmaschinentechniker ist als einer von zwei Kandidaten ausgelost worden – live zu sehen am kommenden Sonntag um 17 Uhr im NDR-Fernsehen. Seine Gegenspielerin kommt aus Wustrow/Wendland. In zwei Spielrunden müssen die beiden Kandidaten schätzen, tippen, erkennen, wissen – und nicht zuletzt viel Glück haben. Kommt Paschke ins Finale, spielt er um das „Süße Glück“. So heißt das neue Spiel in der erfolgreichen TV-Sendung. Auf den Harpstedter warten wenigstens 2 000 Euro Bargeld. Mit Fortunas Hilfe werden daraus vielleicht 17 000 Euro.