Turnerbund bestätigt Radtke im Amt

HTB-Vorsitzender wiedergewählt / Verein muss Herz- und Reha-Sportgruppen aufgeben

+ Der HTB zeichnete langjähriger Mitglieder für ihre Treue zum Verein aus.

Harpstedt - Von Rainer Jysch. Es war die 139. Jahreshauptversammlung in der Vereinsgeschichte, zu der Tobias Radtke, erster Vorsitzender des Harpstedter Turnerbundes (HTB), am Freitagabend in den Saal der Gaststätte „Charisma“ in Harpstedt eingeladen hatte. 64 stimmberechtigte Mitglieder waren seiner Aufforderung gefolgt. Radtke ging in seinem Jahresrückblick auf die Aktivitäten des Vereins ein. 1 449 Mitglieder seien beim HTB in zehn eigenständigen Sparten organisiert. „Die mitgliedstärksten Sparten sind nach wie vor Fußball und Turnen“, sagte Radtke. Einen Dank richtete er an die Samtgemeinde und den Flecken Harpstedt für die Unterstützung, sowie an Sponsoren und freiwillige Helfer des HTB. Auch bei den Sparten- und Übungsleitern sowie bei allen Mitgliedern, die die Vereinsarbeit tatkräftig unterstützt haben, bedankte er sich.