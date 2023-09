Keine Registrierung, kein Einspeisezähler: Tücken der Energiewende

Von: Jürgen Bohlken

Weil der alte Zähler rückwärts liefe in Phasen, in denen Herbert Fischbach mehr Strom aus Sonnenlicht produziert als selbst verbraucht, darf seine PV-Anlage derzeit nicht einspeisen. © Bohlken

Harpstedt – „Wie sollen wir so die Energiewende schaffen?“, fragt sich Herbert Fischbach aus Harpstedt. Der 74-Jährige wartet darauf, dass die Avacon Netz GmbH in seinem Haus an der Bungeriede einen Einspeisezähler setzt, damit seine schon am 2. Mai installierte Fotovoltaikanlage (PV-Anlage) mit einer Peak-Leistung von 6,2 Kilowatt endlich legal Solarstrom produzieren kann.

Die Avacon Netz GmbH beanstandet indes, Fischbach sei seiner Pflicht, die Anlage im Marktstammdatenregister erfassen zu lassen, bislang nicht nachgekommen. Deshalb liege auch keine Netzbetreiberprüfung vor.

In Betrieb gehen dürfte die Anlage selbst mit Registrierung noch nicht. Der Stromzähler im Haus ist uralt. Würde mehr Strom eingespeist als verbraucht, liefe er rückwärts. Das ist verboten. Folglich muss ein Einspeisezähler her. Wann damit zu rechnen sei, hinterfragte der 74-Jährige nach eigener Darstellung zum ersten Mal Ende Mai bei der Avacon. Ein Mitarbeiter habe ihm am Telefon den Einbau des Einspeisezählers binnen eines Monats zugesagt. Doch daraus sei nichts geworden. Im Juli habe ihm ein anderer Ansprechpartner versprochen, „dass ich Ende August den Zähler habe“. Auch diese Frist sei ohne Einhaltung der Zusage verstrichen. Am Dienstag habe ihm eine Avacon-Mitarbeiterin zu verstehen gegeben, er müsse sich bis Ende des Jahres gedulden, also bis weit in die dunkle Jahreszeit hinein. Zähler seien zwar genug da, Monteure aber nicht. „Das ist doch ein Unding“, schimpft Herbert Fischbach.

In den nächsten Monaten ist es bei Ihnen so weit: Sie erhalten ein intelligentes Messsystem.

Streng genommen warte er nämlich schon sehr viel länger. Im Frühling 2021 habe er ein Balkonkraftwerk installieren lassen. Am 17. August 2021 habe die Avacon Netz GmbH einen Zähleraustausch in Aussicht gestellt. „In den nächsten Monaten ist es bei Ihnen so weit: Sie erhalten ein intelligentes Messsystem“, ließ der Wortlaut des Schreibens hoffen. Es blieb bei der Ankündigung.

Am 26. Juni und am 16. August stellten wir Unstimmigkeiten in Form einer Abweichung der gemeldeten von der verbauten Einspeiseleistung fest und informierten den Installateur.

Fischbach nahm an, die Registrierung im Marktstammdatenregister würde wohl die Firma erledigen, die seine PV-Dachanlage installiert hatte. Die Avacon Netz GmbH beruft sich darauf, ihn auf den bislang versäumten Schritt aufmerksam gemacht zu haben: „Am 15. Mai 2023 bekam der Kunde die Einspeisezusage und den Hinweis, sich im Marktstammdatenregister zu erfassen. Am 26. Juni und am 16. August stellten wir Unstimmigkeiten in Form einer Abweichung der gemeldeten von der verbauten Einspeiseleistung fest und informierten den Installateur“, schildert Avacon-Pressesprecherin Milena Neermann das Ergebnis eigener Nachforschungen. Vor diesem Hintergrund hätten Herbert Fischbach und Frau nicht Monate gewartet, sondern erst drei Wochen.

Gleichwohl sei ihr Wunsch nach einem schnellen Netzanschluss natürlich nachvollziehbar. Die aktuelle Antragsflut sei „bei Installateuren und auch uns“ enorm, erläutert die Pressesprecherin. Die Avacon Netz sei sehr bemüht, ihre Prozesse zu verschlanken, zu verbessern und weiteres Personal einzustellen.

Zählerwechsel-Auftrag „freigegeben“

Neermann rät dem Ehepaar Fischbach, die Registrierung so schnell wie möglich nachzuholen; das sei im Übrigen genauso für das Balkonkraftwerk erforderlich. Die Registrierungsbestätigung beinhalte auch eine Nummer für eine „Stromerzeugungseinheit“ (SEE-Nummer); die müsse nachfolgend „an uns gemeldet werden“.

Die Avacon Netz habe den Vorgang inzwischen so weit angeschoben, dass der Auftrag zum Zählerwechsel an die Firma Lichtstrom „freigegeben wurde“. Die Fischbachs seien darüber per Mail informiert worden. Sie könnten gegebenenfalls auch gern selbst zwecks Vereinbarung eines Zählerwechsel-Termins auf Dienstleister Lichtstrom zugehen. Die Kontaktdaten lägen ihnen vor. Unabhängig vom Zählertausch sei natürlich die Einspeisevergütung für 20 Jahre gesichert.

Viele warten – deutschlandweit

Herbert und Karoline Fischbach haben rund 10.500 Euro in die Fotovoltaik gesteckt und wollen so langsam mal Geld mit Strom aus Sonnenlicht erwirtschaften. Ihnen lag daran, Ersparnisse sinnvoll zu investieren. „Was nützen sie uns, wenn sie in der Schublade liegen? Wenn wir unser Dach mit PV-Modulen bestücken lassen, können wir einerseits Energie sparen und kriegen andererseits langfristig unterm Strich vielleicht noch ein bisschen Rendite raus“, erhofften sich die Rentner.

Bundesweit dauert es vielen PV-Anlagenbetreibern entschieden zu lange, bis der Einspeisezähler endlich mal montiert ist. Zur Untätigkeit verdammt sind sie aber keineswegs. Wer mindestens einen Monat vergebens auf den Zählereinbau seitens des Verteilnetzbetreibers gewartet hat, darf laut Bundesnetzagentur damit durchaus einen qualifizierten Elektroinstallateur beauftragen. Die Kosten, auch für Wartung und Eichung, trägt er dann allerdings selbst.

Netzagentur spricht Klartext

Stelle der Netzbetreiber „erforderliche Messeinrichtungen“ nicht in einem akzeptablen Zeitrahmen zur Verfügung, sei das im Ergebnis als „Behinderung des (...) Anspruchs auf freien Netzzugang“ und als „Behinderung der im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) niedergelegten Rechte auf (vorrangigen) Netzanschluss von Erneuerbare-Energie-Anlagen“ zu werten, bekräftigt die „Beschlusskammer 6“ der Bundesnetzagentur.

Dem EEG zufolge dürfen PV-Anlagen zwar nur in Abstimmung mit dem Netzbetreiber ans Netz gehen; den technischen Anschluss kann aber grundsätzlich jede „fachkundige Person“ bewerkstelligen. Im Vorfeld muss der Netzbetreiber mit dem konkreten Anschlussbegehren konfrontiert werden. Reagiert er darauf binnen eines Monats nicht, ist der Netzanschluss kleiner PV-Anlagen mit Peak-Leistungen bis 10,8 Kilowatt auf Veranlassung des Anlagenbetreibers auch ohne „Freigabe“ statthaft.

Wenn der Zähler rückwärts läuft...

Auf rechtlich dünnes Eis begibt sich dagegen jeder, der seinen alten Zähler im PV-Anlagenbetrieb rückwärts laufen lässt. Das soll zwar für Balkonkraftwerke/Mini-PV-Anlagen unter Umständen übergangsweise gestattet werden, erfüllt aber derzeit einen Straftatbestand, weil sich anhand der Messdaten nicht ersehen lässt, wie viel Solarstrom tatsächlich in den Eigenverbrauch geflossen und wie viel de facto ins Netz eingespeist worden ist.