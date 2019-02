TTV: Gedächtnispokal geht an das erste Damenteam

Klein Henstedter rekapitulieren bei Jahreshauptversammlung eine erfolgreiche Saison

+ Den „Gertrude-Stamann-Gedächtnispokal“ überreichte der Vorsitzende Werner Lange an Marion Wöbse, Anke Tonne, Petra Heitmann, Silke Meyerholz, Dörte Lange-Meyer und Heide Behlen (v.l.). Es gratulierte Uwe Blank, zweiter Vorsitzender und Sportwart. Foto: aro

Klein Henstedt - Mit dem „Gertrude-Stamann-Gedächtnispokal“ des Tischtennisvereins (TTV) Klein Henstedt ist am Mittwoch während der Jahreshauptversammlung die erste Damenmannschaft gewürdigt worden. Die Ehrung erhielt das Team für seine herausragenden Leistungen in der Saison 2017/2018: Es landete auf dem ersten Platz der Bezirksliga Ost und hätte in die Bezirksoberliga aufsteigen können. Zur Mannschaft gehören die vier „Lange-Sisters“ Dörte Lange-Meyer, Silke Meyerholz, Anke Tonne und Petra Heitmann sowie Marion Wöbse und Heide Behlen. Der Pokal ist der ersten Trainerin Gertrude Stamann gewidmet, die den Sport vor 44 Jahren in Klein Henstedt mit eingeführt hatte. Auch die zweite Damenmannschaft blickte auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurück - sie sicherte sich Platz zwei der Kreisliga.