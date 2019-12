TSV, Schützenverein, VVV und Fördergemeinschaft Koems profitieren von Zweckerträgen

Harpstedt - Symbolisch schlachtet Filialleiterin Christina Emmerich (links) hier ein Sparschwein mit einem Hammer, um anzudeuten, dass die Harpstedter Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) in diesem Jahr mit insgesamt 5 571,20 Euro Vereine, weitere soziale, kulturelle und gemeinnützige Institutionen sowie auch Veranstaltungen in der Samtgemeinde Harpstedt unterstützt. Inbegriffen in dieser Summe sind nicht nur Ausschüttungen von Zweckerträgen aus der beliebten Lotterie „Sparen + Gewinnen“, sondern ebenso Stiftungsgelder sowie auch Sponsoring-Mittel für die Pool-Party im Rosenfreibad und die Anschaffung eines externen automatischen Defibrillators. Vier Spenden in identischer Höhe gingen an den TSV Ippener (für die Anschaffung von Bällen und Gymnastikbällen), den Schützenverein Ippener (Ersatzbeschaffung im Zusammenhang mit der Rika-Schießanlage), den Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Harpstedt (Schreibpulte an den 18 Bahnen der Minigolfanlage am Tielingskamp ) und die Fördergemeinschaft Koems (neue Gardinen für den Koems-Saal). Die genaue Höhe dieser Beträge nannte Christina Emmerich auf Nachfrage nicht. Im Namen der Vereine dankten am Donnerstagabend (von links) Arnold Wiechmann (Schützenverein Ippener), Nicole Pleus (TSV), Elke Wachendorf (VVV) und Klaus-Dieter Westphal (Fördergemeinschaft) für die Unterstützung. Foto: Bohlken