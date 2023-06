Flutlicht-Umrüstung auf LED lohnt sich für TSV Ippener

Von: Jürgen Bohlken

Anstelle von Quecksilberdampflampen sorgen nun LED-Strahler für das Sportplatz-Flutlicht. Das freut Fußballspartenleiter Dieter Märtens und die TSV-Vorsitzende Nicole Pleus. © boh

Groß Ippener – Die vormaligen Quecksilberdampflampen der TSV-Fluchtlichtanlage auf dem Sportplatz in Groß Ippener mit ihren insgesamt 20.000 Watt Leistung setzten viel Strom in Wärme um. Nach einer in der ersten Maiwoche vollzogenen Umrüstung, die ungefähr 22.000 Euro kostete, erreichen die installierten zehn LED-Strahler mit zusammen nur 6.900 Watt sogar eine höhere Lichtstärke.

Daraus ergeben sich weitere Vorteile: Die Gemeinde spart etwa 70 Prozent Strom für die Sportplatzausleuchtung ein. Die Atmosphäre wird – Berechnungen zufolge – binnen 20 Jahren mit rund 59 Tonnen weniger an klimaschädlichem CO2 belastet. Die Nachbarn empfänden das LED-Licht zudem als nicht so störend, weil es sie weniger stark blende, schildert Dieter Märtens, Fußballspartenleiter im TSV Ippener.

6.500 Euro Eigenanteil für den Sportverein

Eine E-Mail des Unternehmens „Sportslight“ an den Verein mit dem Hinweis, dass die Umrüstung förderfähig wäre, brachte den Stein ursprünglich ins Rollen. Die SG Bookhorn hatte ihre Flutlichtanlage bereits mit LED bestücken lassen und war sehr angetan von der Kooperation mit der Engelskirchener Firma gewesen. „Das hat auch uns im TSV-Vorstand überzeugt“, erinnert sich die Vorsitzende Nicole Pleus. „Wir mussten aber natürlich Rücksprache mit der Gemeinde halten, zumal ihr der Sportplatz gehört“, ergänzt sie. Von dort kamen keine Einwände gegen die Umrüstung. Und der TSV hatte ohnehin über Jahre zweckgebundene Rücklagen gebildet, die so langsam mal Verwendung finden mussten.

Unterm Strich zahlt der Verein nun einen Eigenanteil von etwa 6.500 Euro für die Umrüstung. Mit 6.470 Euro sitzt der Landessportbund (LSB) im Boot und mit 5.450 Euro der Landkreis Oldenburg. Etwa 3.500 Euro erwartet der TSV aus Mitteln der „Nationalen Klimaschutzinitiative“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Der vorausgegangene Förderantrag über die Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH habe mit Abstand den größten Aufwand verursacht, verrät Fußballspartenleiter Dieter Märtens. Zunächst war dem TSV noch eine 35-prozentige Förderung seitens des Bundes in Aussicht gestellt worden. Dann offenbarte der Kreissportbundvorsitzende Horst Bokelmann, dass zusätzlich Zuschüsse von LSB und Landkreis Oldenburg beantragt werden könnten.

Gleichwohl sind wir heilfroh, dass wir sogar von drei Stellen Geld bekommen.

Den TSV freute das natürlich. Doch der Eigenanteil schmolz gleichwohl nicht auf ein Minimum ab, denn es gab einen nicht unerheblichen Haken: Weil zwei weitere Zuschussgeber bemüht worden waren, sollte nun weniger Geld aus der „Nationalen Klimaschutzinitiative“ fließen. Ergebnis laut Märtens: Der Bund knapste von seinem in Aussicht gestellten Fördervolumen 35 Prozent der Zuschusssumme von LSB und Landkreis ab; im Ergebnis trägt er jetzt am wenigsten zur Finanzierung bei. Ausgeschüttet seien die Mittel noch nicht. „Vorher müssen wir ein paar Hausaufgaben erledigen“, weiß Märtens. Heißt unter anderem: Der TSV Ippener hat einen Verwendungsnachweis zu erbringen. „Gleichwohl sind wir heilfroh, dass wir sogar von drei Stellen Geld bekommen“, betont der Fußballspartenleiter.

Arbeiten im Nu erledigt

Die Umrüstung an den sechs Masten auf dem Sportplatz sei binnen acht Stunden von zwei Mitarbeitern einer Elektrofirma im Auftrag des Unternehmens „Sportslight“ erledigt und die neue LED-Beleuchtung sogleich bei einem 22-Uhr-Fußballspiel getestet worden. Die Beantragung der LSB-Mittel mit Unterstützung von Horst Bokelmann sei völlig entspannt und unkompliziert über die Bühne gegangen, erinnert sich Märtens. Der Zuschussantrag an den Landkreis Oldenburg habe dann sogar nur noch aus einer einzigen auszufüllenden Seite bestanden.

Für den TSV mit seinen rund 400 Mitgliedern lohnt sich die Investition allemal, zumal die Kosten nicht ausuferten, weil die alten Masten der Flutlichtanlage nicht erneuert werden mussten. Ausdrücklich lobt Nicole Pleus die Zusammenarbeit mit Chris Burger aus der „Sportslight“-Geschäftsführung. Die Firma versteht sich als anbieterunabhängiges Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für Vereine.