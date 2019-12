78 Trostspender – made in Harpstedt

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Sie sollen Trostspender zum Knuddeln sein, wenn Kinder im Rettungswagen oder Krankenhaus eine schwere Zeit durchmachen, wenn sie bangen, gegen Tränen ankämpfen und mit der ernsten Situation kaum klarkommen: kleine, niedliche Trostteddys und -puppen. Mit 78 Stück hat der Handarbeitskreis des DRK-Ortsvereins Harpstedt um Erika Hormann den Verein „Kinderlachen – Oldenburg“ binnen zwei Jahren unterstützt.

Die gespendeten, eigens gestrickten und teils gehäkelten „Trösterchen“ sind mit Watte gefüllt und kuschelweich. Sie helfen nicht nur Rettungskräften und Ärzten, sondern auch der Polizei dabei, überforderte Mädchen und Jungen nach Unfällen oder bei anderen sehr belastenden Erlebnissen durch Ablenkung zu beruhigen.

Gerahmte Urkunde für Gisela Puppa

Schon am 7. Dezember 2018 verschickte die DRK-Handarbeitsgruppe die ersten 43 Teddys und Püppchen, „made in Harpstedt“, an den Verein „Kinderlachen – Oldenburg“. Eine der Damen aus ihrer Runde, Gisela Puppa fand die Aktion so toll, dass die inzwischen 89-Jährige danach ganz allein 35 weitere niedliche Trostspender fertigte. Die gingen dem Verein vor knapp einem Monat zu. Die stolze Einzelleistung belohnte „Kinderlachen – Oldenburg“ mit einer gerahmten Urkunde, die Gisela Puppa am Donnerstag zu ihrer eigenen Überraschung von Erika Hormann in der Begegnungsstätte überreicht bekam. Die Handarbeitskolleginnen gingen nicht leer aus: Für sie hatte der Verein Kugelschreiber und Mauspads als kleine Anerkennung zugeschickt.

Auch weiterhin wollen die ambitionierten Seniorinnen fleißig „Trösterchen“ stricken und häkeln. „Für unsere Basare haben wir ohnehin genug Sachen“, sagt Erika Hormann.

Ein Basar in Hude, den die Harpstedter Gruppe einst beschickte, brachte den redensartlichen Stein ins Rollen. Daran entsann sich der DRK-Kreisverband, als er von der Aktion des Vereins „Kinderlachen“ erfuhr und sich Gedanken darüber machte, wer denn wohl „Trösterchen“ fertigen könnte.

Die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Harpstedt, Reinholde Lehmhus, sprach daraufhin – noch im Jahr 2017 – den Handarbeitskreis an. Dort war die Begeisterung für die gute Sache sofort geweckt. Beherzt griffen die eifrigen Seniorinnen zu Wolle und Häkel- oder Stricknadeln – und legten los.