Trommler Tröltzsch: Seit 25 Jahren im Takt

Das Trommeln hat er mithilfe einer Kassette gelernt, die ein Kollege für ihn aufnahm. Zylinder besitzt er mehrere, aus Mausfell und Stroh. Auch zwei Paar Handschuhe hat er zu Pfingsten stets dabei: Diethard Tröltzsch läuft in diesem Jahr zum 25. Mal als Trommler des I. Rotts durch Harpstedt.

Beckeln – „Es ist auch immer schön, wenn man den König nicht nach Hause bringen muss.“ Diethard Tröltzsch weiß, wovon er spricht. Der 68-Jährige steht seit 24 Jahren am Pfingstdienstag um sechs Uhr morgens auf dem Harpstedter Marktplatz, um als Trommler des I. Rotts die Weckrunde zu beginnen. Wird ein Rottkamerad König, endet der Tag für Tröltzsch und seinen Kollegen Holger Corßen erst spät in der Nacht.

Mit der Zeit ist sein Schnauzbart weiß geworden. Im vergangenen Jahr marschierte der 68-Jährige zum 50. Mal aus. „Ich hab’ noch Lust“, das sei gar keine Frage. Seinen Elan stellt Tröltzsch auch vor den Festtagen unter Beweis: Für eine Kostprobe hängt der groß gewachsene Mann sich die knapp sechs Kilo schwere Trommel um, die in seiner Diele steht, und schlägt kräftig an. „Laut muss sie schon sein.“ Aus dem Nebenzimmer holt Tröltzsch noch die blaue Uniformjacke mit den silbernen Knöpfen, dazu angelt er den Zylinder vom Hutständer.

Überhaupt: die Uniform. Tröltzsch besitzt mehrere Zylinder. „Dieser ist aus Mausfell, den muss man pflegen“, sagt er und streicht über das glänzende, schwarze Haar, das den hohen Hut bedeckt. Wenn es regnet, helfe allerdings alle Vorsorge nicht, die Farbe löse sich: „Da ist der Kragen schwarz.“ Für besonders heiße Tage hat er sogar einen Zylinder aus Stroh.

Auf jeden Fall weiß leuchten sollen die Handschuhe der Taktgeber. Deshalb hat der 68-Jährige an den Festtagen immer ein Ersatzpaar dabei. Innen sind sie genoppt, der Daumen ist rundum gummibesetzt – damit die Stöcke den Musikern nicht aus der Hand fallen. Früher hätten ihnen die Zuschauer einfach einen Schluck Korn auf die Handschuhe gekippt, sagt Tröltzsch.

Er hat schon viel mitgemacht. Ans Aufhören hat er noch nie ernsthaft gedacht, ihm macht das Trommeln einfach Spaß. Tröltzsch gilt als Ruhepol in der Gruppe, nach 25 Jahren als der einzige, der von Anfang an dabei ist. Jahrhundertelang gab es nur zwei offizielle Trommler. Das I. Rott habe immer schon zwei eigene gehabt, erzählt der 68-Jährige. Aber sie hätten stets hinter den anderen gehen müssen, wegen der Tradition. Seit 1994 (siehe Kasten) hat jedes Rott zwei Trommler. Tröltzsch zog zu Beginn mit Wolfgang Kattelmann durch die Samtgemeinde, seit knapp 20 Jahren mit Corßen.

Dabei zählt nicht nur die Schlag-, sondern auch die Trinkfestigkeit. „Das Schlimmste ist der Montag, da kriegt man überall eingeschenkt“, sagt Tröltzsch. Aber er genießt den Schnack und das Drumherum. „Erstmal muss man einen trinken, und dann muss man sich auch hinsetzen.“ Die Leute unterhalten, das gehört dazu. So kennt der 68-Jährige es von klein auf. Schon als Kind habe er die Trommler beobachtet, ihre Witze bewundert und sie mit dem Rad auf ihrer Tour begleitet.

Ihren langen Marsch legen Tröltzsch und Corßen stets zu Fuß zurück – bis auf die ersten Kilometer. Seine Frau bringt ihn am frühen Morgen des Pfingstdienstags zum Marktplatz, mit dem Auto. „Es ist ein Männerfest“, sagt der Trommler, aber die Frauen seien wichtig, „die müssen einverstanden sein“. Mit den schwarzen Schuhen, die er seit 20 Jahren hat, noch länger als seine Trommel, geht er dann los. „Wir gehen immer zu Fuß, da schwitzen wir den Alkohol wieder aus.“

So wurden aus zwei Trommlern acht

Altbürgermeister Hermann Bokelmann erinnert sich wie folgt: Als nach 1945 immer mehr Wohnsiedlungen den Ort erheblich vergrößerten, schafften die zwei Trommler es nicht mehr, alle Einwohner zum Schiebenscheeten zu rufen. Sie mussten jahrelang mit Autos gefahren werden. Schließlich gab Bokelmann den Anstoß zu den acht Harpstedter Trommlern am Himmelfahrtstag 1992. Er hatte in Wildeshausen das Tambourkorps der Gilde durch die Straßen gehen sehen: „Schaut euch das schöne Bild an! In Harpstedt haben wir nur zwei Trommler. In Wildeshausen sind es neun plus Tambourmajor. Warum machen wir das nicht auch?“ Noch am selben Abend, während der Himmelfahrtsversammlung des Harpstedter Offizierskorps, machte er den Vorschlag, dass jedes Rott zwei Trommler haben solle, damit wieder durch alle Straßen getrommelt würde. Grünes Licht erhielt er aber nicht sofort: Erst als er 1994 vorschlug, dass der Flecken die neuen Trommeln beschaffen könnte, gab es Zustimmung.