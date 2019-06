Harpstedt/Heiligenrode – Einen plattdeutschen Klönschnacknachmittag kündigt der Landfrauenverein Harpstedt-Heiligenrode für kommenden Montag, 17. Juni, an. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“. „Tro di wat, snack platt!“ – so lautet das Motto des Nachmittages. Der Landfrauenverein lädt dazu alle Interessierten ein, die gern die niederdeutsche Sprache hören, sprechen oder aber lernen möchten. In lockerer Runde werde zu verschiedenen Themen auf Platt geschnackt, heißt es in der Ankündigung. Der Spaß werde dabei nicht zu kurz kommen. Der Klönschnacknachmittag soll keine Eintagsfliege bleiben. Die Landfrauen planen eine Fortsetzung im achtwöchigen Turnus.