„Trixitt“-Sportevent an Oberschule Harpstedt: Von der „Schießbude“ zum „Speedmaster“

Von: Jürgen Bohlken

Neben Völkerball gehörte auch ein „Hindernisparcours“ (links) zu den „Trixitt“-Sportmodulen. © Oberschule harpstedt

Harpstedt – Zu sportlicher Höchstform liefen am Dienstag die Mädchen und Jungen der Oberschule (OBS) Harpstedt auf. Grund dafür war „Trixitt“. So heißt ein Sportevent, das Bochumer Pädagogen vor zehn Jahren als Straßenfußballprojekt aus der Taufe gehoben hatten. Inzwischen ist es sehr viel breiter aufgestellt.

„Es hat sich zu einem vielseitigen Projekt mit verschiedensten Sportarten weiterentwickelt und wird jährlich bundesweit an Hunderten Schulen durchgeführt. Nun konnte es mithilfe des Sonderbudgets des Niedersächsischen Aktionsprogramms ,Startklar in die Zukunft’ an die Oberschule Harpstedt gelotst werden“, freut sich die dort für Sport zuständige Obfrau Lena Behrends.

Schon die professionellen „Trixitt“-Aufbauten weckten die Lust auf Bewegung. An sechs Stationen stellte sich die gesamte Schülerschaft klassenweise sportlich-spielerischen Herausforderungen in den beiden Turnhallen der Oberschule – mit dem Ziel, gemeinsam möglichst viele Punkte für eine gute Platzierung der jeweils eigenen Klasse zu erspielen.

In der „Schießbude“ ging es darum, sich als lebensgroße Tischfußballfiguren zu bewähren. © Oberschule Harpstedt

Während die Fünft-, Sechst- und Siebtklässler in den ersten vier Schulstunden auf den Sportmodulen antraten, die rein äußerlich Hüpfburgen ähnelten, wetteiferten die Klassen der Jahrgänge acht bis zehn in den vier darauffolgenden Stunden um jeden Punkt. Dabei galt es unter anderem gemeinsam einen „Hindernisparcours“ zu durchqueren, im „Speedmaster“ aus dem Stand Vollgas zu geben, sich in der „Schießbude“ als lebensgroße Tischkicker-Figur zu bewähren und beim „Kängusprung“ nicht nur weit zu springen, sondern obendrein zielsicher mit einem Ball in eine Tonne zu treffen. Auch Völkerball gehörte als Bestandteil zum abwechslungsreichen „Trixitt“-Programm.

„Das Sportangebot war bunt gemischt, sodass nicht nur jede Schülerin und jeder Schüler, sondern auch so manche Lehrkraft Spaß an der sportlichen Bewegung finden konnte“, resümiert Lena Behrends und fügt hinzu: „Ganz im Sinne des Fairplay-Gedankens wurden am Veranstaltungsende nicht nur alle Klassenmannschaften mit ihren hart erkämpften Punkten geehrt, sondern zusätzlich die Gruppe, die sich im Wettkampf unter den Klassen besonders sportlich-fair verhalten hatte.“ Die Fachobfrau wertet das Event als eine gelungene Veranstaltung, die durchaus auch Schülerschaft und Lehrkräfte sportlich zusammengebracht habe.