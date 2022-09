Travestieshow in Dünsen: Vamp im Glitzerkleid mischt Publikum auf

+ © Veranstalter Wasserstoffblonde Femme fatale: die Kunstfigur „Miss Chantal“. © Veranstalter

Dünsen – „Ich bin soooo rattig. Ich könnte ‘ne ganze Straßenbahn vernaschen“, raunte „Miss Chantal“ vor drei Jahren mit laszivem Blick ins Publikum, das sich in der Dünsener Zufluchtskirche köstlich über deren Travestiekunst amüsierte. Am Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, gibt es an selber Stelle ein Wiedersehen mit dem wasserstoffblonden Vamp – im Rahmen der „Kultur am Glockenturm“.

In der Rolle der Femme fatale fühlt sich Gorden Gatz, 1969 in Wales geboren und in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, ausgesprochen wohl. Wortgewandt nimmt er als Kunstfigur „Miss Chantal“ den „kleinen Unterschied“ aufs Korn – oder auch den Schönheitswahn. Gags, Geschichten und Gesangseinlagen, viel Humor und einige durchaus berührende Momente verheißt auch das aktuelle Programm.

Aus einem Gefallen wird Lust auf mehr

Streng genommen ist „Miss Chantal“ ein Zufallsprodukt: Seinem damaligen Freund zuliebe war Gorden Gatz eines Abends als Travestiepartner eingesprungen. Dabei nahm er einigermaßen überrascht seine bemerkenswerte Wirkung auf das Publikum wahr. Das machte Lust auf mehr. Und so folgten bis heute zahlreiche weitere Bühnenauftritte.

Karten für das Gastspiel in Dünsen gibt es auf dem Dünsener Wesselhof, bei Schreibwaren Beuke in Harpstedt sowie telefonisch unter der Rufnummer 04244/967 406. Im Vorverkauf kostet das Ticket 18 und an der Abendkasse 20 Euro.