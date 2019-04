Trauer um früheren Rektor Knappmeier

Harpstedt – Während seiner Amtszeit als Rektor in Harpstedt machten sowohl der heutige Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder als auch der amtierende Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse an der Realschule ihren Abschluss. Gern gesellte sich Günter Knappmeier bei Klassentreffen zu seinen ehemaligen Schützlingen. Feierstunden für Schulabgänger empfand er noch im Ruhestand als Pflichttermine. Die 50-Jahr-Feier an der Oberschule Harpstedt mitzuerleben, ist ihm nicht mehr vergönnt: Am Sonntag verstarb der langjährige Schulleiter, der zuletzt im DRK-Seniorenzentrum wohnte, im Alter von 92 Jahren. Vorausgegangen war ein Oberschenkelhalsbruch. Schon 2017 war Hans-Joachim Naujoks, langjähriger Weggefährte, 89-jährig aus dem Leben geschieden.

Knappmeier genoss den Ruf eines korrekten Pädagogen mit Autorität. Um die Heimatgeschichte machte er sich zusätzlich verdient: Die Koems-Bilderscheune aus Anlass der 600-Jahr-Feier in Würdigung des 1396 verliehenen Weichbildrechtes verdankt der Flecken ihm. Sein Bildband „Harpstedt im Wandel der Zeiten“ steht in vielen Haushalten im Bücherregal. Knappmeier gehörte ferner zur ersten Delegation, die 1968 die Gemeindepartnerschaft mit Loué in der französischen Kleinstadt anbahnte.

Gleich nach dem Krieg hatte seine Laufbahn in Harpstedt als Junglehrer an der Volksschule begonnen. 1963 rückte er auf die Rektorenstelle. Danach vollzog sich die Konzentration auf den Flecken als schulischen „Mittelpunktort“. In der Konsequenz starben die umliegenden Dorfschulen – zuletzt die in Dünsen. Der Bau der Mittelpunktschule in Harpstedt war bis 1969, vier Jahre nach Einrichtung der Förderstufe und drei Jahre nach dem Start der – erfolgreichen – Bemühungen um einen Realschulzweig, ein gutes Stück vorangekommen; am 1. August fand die Vollendung des ersten und zweiten Bauabschnittes ihre Würdigung. Anfang der 1970er-Jahre folgte die Trennung von Primar- und Sekundarstufe: Das Gespann Knappmeier/Naujoks leitete fortan die Geschicke der Haupt- und Realschule Harpstedt mit Förderstufe (Mittelpunktschule); Karl-Heinz Waterstrat wurde Rektor der neuen Grundschule Harpstedt. Am 31. Januar 1986 schieden Knappmeier und Naujoks aus dem Schuldienst aus. Damals war der Haupt- und Realschule noch eine Orientierungsstufe angegliedert, die bis 2004 bestand. Eine posthume Würdigung Knappmeiers wird schon diskutiert. Es bleibt abzuwarten, ob vielleicht irgendwann die Oberschule seinen Namen trägt. Dass er die Schullandschaft in Harpstedt wie kein anderer über Jahrzehnte mitgeprägt hat, ist ihm nicht abzusprechen. boh

Rubriklistenbild: © Ehlers