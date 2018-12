Ortsbrandmeister geht auf aktuelle Brandschützer-Themen ein

Trainingsanzüge für die Rückfahrt nach Einsätzen

+ © Ingrid Hellbusch Recht gut besucht war die Adventsfeier der Harpstedter Feuerwehrsenioren. Auch Gemeindebrandmeister a.D. Arnold Meyerholz (vorn links) und der frühere Kreisjugendfeuerwehrwart Willi Laue (rechts daneben) genossen den Nachmittag. © Ingrid Hellbusch

Harpstedt - In adventlicher Stimmung haben die Senioren der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt mit ihren Frauen, darunter auch Frauen verstorbener Kameraden, in Richtung Weihnachten geblickt. Als Gast nahm Ortsbrandmeister Eric Hormann an der Feier teil. Er folgte damit der Einladung des Feuerwehrseniorensprechers Hans-Peter Hellbusch, der mehr als 40 Gäste im Harpstedter Feuerwehrhaus begrüßte. Eric Hormann berichtete umfassend über Themen und Probleme der aktiven Kameraden.