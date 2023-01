Tragödie in Klosterseelte: Bewohner hat dementer Frau die Tür geöffnet

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Türen offen: Bewohner von Seniorenheimen müssen sich frei bewegen dürfen. Symbolfoto: dpa © -

Klosterseelte – Die 84-jährige demente und orientierungslose Frau, die am Donnerstagabend das Seniorenheim in Klosterseelte verlassen hatte, ist nach Erkenntnissen der Polizei durch einen Notausgang entwichen.

Die Frau selbst sei nicht dazu in der Lage gewesen, die Tür eigenständig zu öffnen. Offenbar hatte ihr ein Mitbewohner dabei geholfen, so die Polizeipressestelle. Die Ermittlungen seien abgeschlossen.

In Beiträgen in sozialen Netzwerken hatten Anwohner berichtet, dass die Frau schon häufiger tagsüber in der Gegend herumgelaufen sei und an Türen geklingelt habe. Sie sei dann zumeist von den Nachbarn ins Heim zurückgebracht worden.

Gartenbesitzerin wusste nichts von der Suche

Auch die Frau, in deren Garten die Seniorin am Samstag leblos entdeckt worden war, hatte diese nach eigenen Angaben schon mehrmals zurückgeschickt oder zum Heim geleitet. An dem Tag, als nach der Seniorin gesucht worden sei, habe niemand bei ihr geklingelt, berichtete sie am Montag unserer Zeitung. Sie habe gar nicht gewusst, dass eine Rettungsaktion lief. „Wäre ich informiert gewesen, hätte ich sofort nachgesehen“, erzählte sie. Die Frau sei nämlich schon mehrmals in ihrem Garten gewesen, aber diesmal sei – anders als sonst – die Pforte geschlossen gewesen. Deshalb habe sie auch keinen Verdacht geschöpft. Eine Nachbarin habe die leblose Person dann von einer Leiter aus entdeckt, als sie ein Vogelhäuschen kontrollieren wollte.

Wie berichtet, war im Pflegeheim in den Abendstunden recht schnell aufgefallen, dass die Bewohnerin nicht mehr da war. Nachdem alle Räume durchsucht worden waren, war die Polizei eingeschaltet worden. Mehrere Suchaktionen mit bis zu 180 Helfern sowie Hunden und einem Polizeihubschrauber waren am Freitag und Samstag erfolglos verlaufen.

Niemand darf eingesperrt werden

Mit dem Fall ist – wie bei anderen Gegebenheiten, bei denen demente Personen ein Heim verlassen und vermisst werden – auch die Heimaufsicht befasst. „Wir hinterfragen, wie es dazu kommen konnte“, so Christiana Dölemeyer, Leiterin des Amtes für soziale Sicherung im Landkreis Oldenburg. Man könne aber nicht einfach die Türen verschließen, damit Heimbewohner die Einrichtung nicht verlassen können. „Das Selbstbestimmungsrecht der Personen ist sehr wichtig“, so Dölemeyer. Jegliche Einschränkung müsse richterlich genehmigt werden. Diese Aufgabe liege aber bei den Heimen und den Betreuern.

Laut einer Amtsrichterin in Wildeshausen, die mit Betreuungssachen befasst ist, wird in jedem Fall sehr genau geprüft, welche Möglichkeiten zulässig sind. Man dürfe die Freiheit von dementen Personen nicht zu sehr einschränken, müsse ihnen aber auf der anderen Seite auch die nötige Sicherheit zukommen lassen.

„Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit“

Im Kreisaltenheim in Wildeshausen wohnen mehrere Personen mit Demenz. Auch dort sind die Türen nicht verschlossen. „Wir haben zwar einen mit Schloss gesicherten Bereich“, so die Pflegedienstleiterin Anja Jansing. „Aber auch dort kann ein Bewohner das Schloss öffnen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.“ Jede Maßnahme, die Bewohner einschränke, müsse genehmigt werden. Das gelte auch für eine Absperrung vor dem Bett. Bei sturzgefährdeten Personen gebe es die Möglichkeit, eine Matte vor das Bett zu legen, die Alarm schlägt. „Aber so etwas haben wir natürlich nicht vor der Haustür“, sagt Jansing. Denkbar wäre es auch, demente Personen mit einem Tracker auszustatten, um sie im Falle eines Verschwindens schnell aufzuspüren. Auch das bedarf einer Genehmigung. Im Kreisaltenheim gibt es nach Auskunft von Jansing keine Person, die damit ausgestattet ist.