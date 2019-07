Tour de Natur: Anmeldung nötig

Harpstedt – Zur traditionellen Tour de Natur bittet der SPD-Ortsverein Harpstedt Mitglieder und interessierte Nichtmitglieder für Sonnabend, 27. Juli. Die Teilnehmer treffen sich um 14.30 Uhr mitsamt Fahrrädern auf dem Marktplatz. Die Pedalritter werden den Skulpturenpark von Franz Robert Czieslik in Groß Ippener besichtigen. Um 18 Uhr treffen sie voraussichtlich beim Dorfgemeinschaftshaus in Kirchseelte ein. Dort lassen die Ausflügler den Abend in gemütlicher Runde bei deftiger Kost vom Grillrost und Kaltgetränken ausklingen. Wer möchte, kann auch zu diesem geselligen Beisammensein kommen, ohne zuvor an der Radtour teilgenommen zu haben. Kosten entstehen den Teilnehmern nicht. Um Anmeldungen bis zum 22. Juli bittet Klaus Stark (Mail: klaus.stark@ ewe.net, Telefon 04206/ 413 816). Über gespendete Salate für das Grillen, die mit zum Start auf den Marktplatz gebracht werden sollten, würden sich die Sozialdemokraten freuen.