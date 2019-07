40 Jahre Tour de Natur: Tour de France liefert Steilvorlage

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Reinhard Rambusch aus Kirchseelte hat der Tour de Natur der Samtgemeinde-SPD einst ihren Namen „verpasst“, wofür ihm die Tour de France geradezu eine Steilvorlage lieferte. Daran entsinnt sich Hermann Bokelmann aus Harpstedt, der lange Jahre als Vorsitzender an der Spitze des Ortsvereins stand. Soeben haben die Sozialdemokraten zusammen mit Gästen die jüngste Auflage dieses Ausfluges per „Drahtesel“ absolviert. Unterwegs genossen sie im Skulpturenpark des Bildhauers Franz Robert Czieslik in Groß Ippener eine Führung und ließen den Tag dann mit einem Grillabend beim Dorfgemeinschaftshaus in Kirchseelte ausklingen.

Nicht ohne Grund schwelgten die Teilnehmer diesmal in Erinnerungen: Die Tour de Natur erfreut sich nämlich einer 40-jährigen Tradition. 1979, als die Samtgemeinde Harpstedt gerade fünf Jahre alt war, erlebte sie ihre Premiere. Der damals neue SPD-Ortsverein hatte Colnrade als Ziel auserkoren. „Bei Keubler sollte es Kaffee und Butterkuchen geben. Wegen des einsetzenden Regens wichen wir auf Autos aus. Die Rückfahrt führte zu den Steingräbern in Reckum, wo bei der damaligen Gastwirtschaft Runge alle Beteiligten ein zünftiges Schinkenbrot-Essen genossen“, erinnert sich Bokelmann.

Der gemeinsame Fahrradausflug „mit Klönschnack“ fand Anklang. Das verlangte nach einer Wiederholung. In den folgenden Jahren nahm die Beliebtheit der Tour de Natur stetig zu, auch unter Nichtmitgliedern – für Bokelmann ein untrügliches Zeichen dafür, dass „die SPD in der Einwohnerschaft verwurzelt war“.

Die Fahrten gingen mit Informationen über die besuchten Gemeinden und deren Betriebe einher. Besonders groß sei, so Bokelmann, das Interesse gewesen, als das Programm Einblicke in die Produktion des Eierveredelers Waden vorsah: „Fast 100 Pedalritter radelten mit nach Simmerhausen.“ Eine Tour de Natur durch die ehemalige Munitionsanstalt (Muna Dünsen) habe dieses Ergebnis sogar noch getoppt.

Die inoffizielle Einweihung des damals neuen Radwegs von Harpstedt nach Wildeshausen erwies sich ebenfalls als ausgesprochen wirksamer Publikumsmagnet. Bokelmann kann viele per Rad angefahrene Stationen aus dem Stegreif aufzählen – etwa das Wunderburger Moor, die Sandabbaugebiete in Ortholz und Kirchseelte, das Gewerbegebiet in Groß Ippener oder das Altenpflegeheim Hildegardstift an der Hespenriede in Annen. Oft genug boten die Besichtigungsziele Stoff für Diskussionen politischer Natur. Besonders spannend fand Bokelmann eine Besichtigung des Holzfußbodenwerks in Hölingen mitsamt Hackschnitzelheizung. „Kaffeepausen haben wir bei Ratsmitgliedern wie Gerhard Grau, Wolfgang Eichler oder Peter Reimelt eingelegt“, erzählt er.

Die Namensgebung für die Tour durch Reinhard Rambusch sei nicht gleich bei der Premiere erfolgt, sondern später. Abwechselnd hätten die Abteilungen Dünsen, Harpstedt und Kirchseelte des SPD-Ortsvereins die Veranstaltung organisiert. Zum Abschluss sei traditionell gegrillt worden – entweder auf dem Sportplatz in Harpstedt, bei der Sporthalle in Dünsen oder aber beim Dorfgemeinschaftshaus in Kirchseelte, von wo aus sich einmal sogar die Rückfahrt mit dem Dampfzug der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde angeboten habe.

„Der Erfolg der Tour de Natur fiel auch der SPD im Landkreis Oldenburg auf“, plaudert Bokelmann aus dem Nähkästchen: „Als der spätere Ministerpräsident und Bundeskanzler Gerhard Schröder 1985 – außerhalb des Wahlkampfes – in den Landkreis kam, übertrug der SPD-Kreisvorstand die Organisation des Kreiswandertages den Harpstedter Sozialdemokraten.“ Forstdirektor Wilhelm Kramer habe gut 150 Interessenten durch Harpstedts Wälder geführt und auf das Waldsterben hingewiesen – damals ein aktuelles Thema wegen des sauren Regens und heute schon wieder wegen des sich abzeichnenden Klimawandels.

Die SPD-Mitglieder in Harpstedt bewiesen bei dieser Gelegenheit, dass sie nicht nur diskutieren, sondern auch zupacken können: Zum volkstümlichen Preis von nur einer D-Mark gab es Getränke, Bratwurst und Grillfleisch. Bokelmann: Gerhard Schröder habe nicht „Hol mir mal ne Curry-Wurst und ‘ne Flasche Bier“ rufen müssen. „Beides wurde ihm gereicht.“

Diese Episode blieb ebenso Helmut Meyer in Erinnerung. „Ich habe damals gegrillt“, berichtete er während der jüngsten Tour de Natur.