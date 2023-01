Traurige Gewissheit: Vermisste Seniorin ist tot

Von: Dierk Rohdenburg, Jürgen Bohlken

Am Donnerstag um 23 Uhr habe die Altenpension der Polizei die Vermisste gemeldet, so Geschäftsführerin Anja Westermann. © aro

Klosterseelte – Jetzt ist es traurige Gewissheit: Die 84-jährige Seniorin, die am Donnerstag im Schlafanzug mit unbekanntem Ziel das Altenheim in Klosterseelte verlassen hatte, lebt nicht mehr. Sie ist in einem Garten auf einem Klosterseelter Privatgrundstück entdeckt worden. Ihren Tod hat die Polizei am Samstagabend auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, die Todesursache hingegen noch nicht mitgeteilt.

Hinweise auf den Verbleib der orientierungslosen Bewohnerin seien leider gar nicht eingegangen, hatte Anja Westermann, Geschäftsführerin der Klosterseelter Altenpension, noch am Samstagmorgen in einem Telefonat mit unserer Zeitung bedauert. Zu der Zeit hegte sie noch Hoffnung, dass es gelingen könnte, die Bewohnerin rechtzeitig zu finden. Die Kälte, vor allem in den Nächten, hatte die Überlebenschancen der Seniorin rapide sinken lassen.

Die Vermisste sei noch gut zu Fuß und benötige keinen Rollator, sagte Westermann. „Dass sie sechs Kilometer laufen kann“, hielt sie für realistisch. Vielleicht gelinge es ihr ja auch, sich Hilfe zu holen. Trotz ihrer Demenz könne die 84-Jährige ihre Bedürfnisse artikulieren und in vollständigen Sätzen sprechen. Sie sei durchaus in der Lage, mitzuteilen, „dass sie Hunger hat, zur Toilette muss oder ihr kalt ist“. Westermann bescheinigte der Seniorin „eine gewisse Pfiffigkeit“.

Die Ungewissheit setzte der Geschäftsführerin des Seniorenheims hörbar zu: „Das ist mein größter Albtraum“, sagte sie. Nun gibt es Gewissheit, aber kein glückliches Ende. Die 84-Jährige hatte sich weniger weit vom Heim entfernt, als befürchtet worden war, doch dieser Umstand rettete ihr Leben nicht.

Die Suche nach ihr war am späten Donnerstagabend eingeleitet worden – nach Bemerken des Verschwindens gegen 22 Uhr. Um 23 Uhr wurde laut Anja Westermann die Polizei in Kenntnis gesetzt.

„Als sich die Nachtwache sicher war, dass sich die Frau in keinem der Zimmer aufhielt, hat sie mich verständigt“, berichtete die Geschäftsführerin. Mehrfach sei daraufhin das Heim durchkämmt worden. „Zunächst sind die Nachtwachen durchgelaufen, dann ich, dann die Polizei, dann die Feuerwehr. Dann haben wir ein weiteres Mal die Nachtwachen durchs Haus geschickt. Wir wollten ausschließen, womöglich irgendeinen Boden- oder Kellerraum vergessen zu haben“, sagte Westermann. Fälle, in denen Vermisste wider Erwarten doch noch in einem Winkel eines Heims aufgespürt wurden, sind ihr durchaus bekannt.



Die 84-Jährige aber hatte die Altenpension definitiv verlassen. Mithilfe von Drohne und Spürhund sei sie noch in der Nacht zum Freitag gesucht worden, so Westermann. „Um 3.30 Uhr ist das zunächst abgebrochen worden, nachdem alle Bereiche in der Umgebung abgefahren waren und die Drohne nicht mehr fliegen konnte, weil es zu feucht wurde“, schilderte die Geschäftsführerin.

Am Freitag ging die Suche weiter – nun mit einem Großaufgebot. Sie endete – wie berichtet – ergebnislos.