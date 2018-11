Sylke Wolle und Ralf Wolle kommen zu Kameradschaftskönigswürden

Beckeln - Ihr Meisterschaftsschießen hat die Dorf- und Soldatenkameradschaft (DSK) Beckeln dieser Tage auf der Schießanlage im örtlichen Dorfgemeinschaftshaus ausgetragen. Dabei ging es auch um weitere begehrte Trophäen, Titel und Preise. Die Ergebnisse hat die DSK jetzt mitgeteilt.

Im Geldpreisschießen hatte am Ende Gunda Genutt die Nase vorn. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Kai Koppelmann und Monika Genutt. Das Paarschießen entschieden Maike und Ralf Wolle für sich. Rang zwei belegten Stella und Kai Koppelmann. Den dritten Platz erkämpften sich Waltraud und Ewald Wacker.

Ehemalige Majestäten wetteiferten um den Titel „König der Könige“. An Ende war es mit Gunda Genutt eine „Königin der Könige“, die Glückwünsche und Pokal entgegennehmen durfte. „Vize“ in diesem Wettbewerb wurde Waltraud Wacker.

Im Meisterschaftsschießen errang Sylke Wolle den Titel Kameradschaftskönigin. Bei den Herren siegte Ralf Wolle. Als Vizekönig ging der Vorsitzende Thomas Kastendiek aus dem Schießwettstreit hervor.

Wer den Spaßpokal ergattern wollte, musste Geschick im Darten beweisen, brauchte aber auch Fortunas Unterstützung beim Knobeln und am Glücksrad. Bei Jürgen Wehrenberg kam Können und Glück in der richtigen Mischung zusammen. Er siegte in diesem „Kombi-Wettbewerb“.

eb/boh