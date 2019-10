Von „Tigerfeeling“ bis Jin Shin Jyutsu

Gesundheitswochenende im Kultur- und Tagungshaus „Mikado“ in Horstedt

+ Die Referenten: Nicole Stege, Ulrike Ratzko und Dr. Holger Ahlsdorff (v.l.). Foto: Veranstalter

Horstedt – Ein Gesundheitswochenende im Horstedter Kultur- und Tagungshaus „Mikado“ gestalten von Freitag, 15. November, 17 Uhr, bis Sonntag, 17. November, 12 Uhr, der Allgemeinmediziner Dr. Holger Ahlsdorff, die Heilpraktikerin Ulrike Ratzko und die Entspannungstherapeutin Nicole Stege inhaltlich aus. Interessierte bekommen dann Gelegenheit, alternative Methoden sowie Therapien kennenzulernen und selbst auszuprobieren. Das Spektrum reicht von Hypnose und Selbsthypnose über autogenes Training, Jin Shin Jyutsu („japanisches Heilströmen“/Harmonisierungskunst) und Meditation mit Klangschalen bis hin zu einer „psychologischen Akupunkturbehandlung ohne Nadeln“. Letztere firmiert unter dem Namen „Emotional Freedom Technique“ (EFT). „Diese Therapie eignet sich für eine Vielzahl von Symptomen und Krankheiten. Das Ziel ist stets, gefühlsmäßig frei zu werden. EFT ist sehr effektiv“, verspricht das „Mikado“ in einer Pressemitteilung. Ebenfalls vorgestellt wird „Tigerfeeling“ – ein Training zur „Erweckung und Stärkung von Muskeln“, das, so verheißen die Veranstalter, „ein neues Lebensgefühl bedeuten kann“. Die Übungen sind sowohl körperlicher als auch mentaler Natur, einfach zu erlernen und in den Alltag integrierbar. Letzteres gilt für sämtliche Praktiken, die vorgestellt und vermittelt werden.