Tiefe Verbundenheit zur Natur

Die Jungen und Mädchen des BUND-Waldkindergartens in Harpstedt gehen jeden Tag in die Natur. archivfoto: bohlken

Harpstedt – Der BUND-Waldkindergarten in Harpstedt feiert am Sonnabend, 7. September, seinen 20. Geburtstag. Im Jahr 1999 wurde er von der Kreisgruppe Oldenburg Land gegründet – mit dem Ziel, Kindern die Natur näherzubringen. Es sei der einzige BUND-Waldkindergarten in Deutschland, informiert der Vorsitzende der Regionalgruppe, Wulf Carius, der die Gäste zur Feier, die um 11 Uhr auf dem Gelände beginnt, begrüßen wird. Danach stellen die Erzieherinnen und Leiterinnen den Waldkindergarten vor. Ebenso werden der Revierleiter der Niedersächsischen Landesforst, Eberhardt Guba sowie Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse vor Ort sein.

Was hat sich in den vergangenen 20 Jahren so getan und verändert? Erzieherin Andrea Brockmann erinnert sich: „Früher war es nur ein Waldkindergarten mit einer Gruppe. Als ich aus meiner Elternzeit zurückkam, kam aufgrund der hohen Nachfrage ein zweiter Kindergarten mit einer anderen Gruppe dazu.“ Das Konzept der Einrichtung sehe vor, so viel Zeit wie möglich mit den Jungen und Mädchen im Wald zu verbringen. „Wir sind immer draußen, auch bei Wind und Wetter. Auch, wenn Regen nicht toll ist, vermitteln wir den Kindern, dass es trotzdem gut ist, nach draußen zu gehen. Das Areal ist so groß, dass wir viele verschiedene Plätze haben und immer woanders hingehen können“, sagt Brockmann. Dem schließt sich Carius an: „Kinder sollen animiert werden, sich mit den Mitteln, die der Wald hergibt, zu beschäftigen.“

Treffpunkt ist morgens vor dem Bauwagen, jede Gruppe hat ihren eigenen. Der Tag beginne mit einem Morgenkreis. „Von dem Bauwagen aus machen sich die Leiterinnen mit den Kindern auf den Weg“, berichtet die Erzieherin. Den gesamten Vormittag seien sie dann im Forst unterwegs. „Da spielen wir dann Spiele oder bringen den Kindern die Natur näher. Wenn beispielsweise ein Eichhörnen vorbeiläuft, erklären wir den Kindern etwas zu dem Tier. Wir arbeiten also situationsorientiert“, erklärt Brockmann. Vorgefertigtes Spielzeug gebe es nicht. „Das Gebiet, in dem wir uns aufhalten dürfen, ist wirklich groß. Es passiert selten, dass wir der andere Gruppe dort begegnen“, so Brockmann weiter.

Ist aktuell ein neues Projekt geplant? „Nein, erst mal gewöhnen wir die neuen Mädchen und Jungen ein, die jetzt erst gerade in den Kindergarten gekommen sind. Dabei sollen die Älteren eine Vorbildfunktion für die Jüngeren sein“, erklärt die Erzieherin. lat

Wegbeschreibung zum Waldkindergarten:

Fußweg vom Ende der Stettiner Straße in Harpstedt zu den Waldwagen.