Erstmalig sitzt in Beckeln eine Schützenkönigin auf dem Thron

Mit der allerersten Beckelner Schützenkönigin Annette Wöbse (Mitte) freuten sich ihr Mann Günter und Ehrendame Vanessa Bahrs. © wz

Beckeln – Da bebte fast der Boden des Festplatzes beim Dorfgemeinschaftshaus, als der Vorsitzende Manfred Kück als allererste Schützenkönigin des Schützenvereins Beckeln Annette Wöbse ausrief. Mit immer wieder hochgerissenen Armen ließ sich die Majestät feiern – auch von ihrem Mann Günter Wöbse, der sie durch die einjährige Regentschaft begleitet. Als Ehrendame gesellte sich Vanessa Bahrs hinzu.

In Oldenburger Platt drückte Regentin Annette ihre Freude aus. Früher sei sie immer mit Schwester und Mutter zum Schützenfest gegangen. Nun werde sie selbst gekrönt. Vize-König wurde Andre Gerke, „Vize-Vize“ Ludger Schröder.

Erst im Januar hatte der Schützenverein Beckeln beschlossen, dass sich fortan auch die Frauen am Königsschießen beteiligen dürfen. In geheimer Abstimmung votierten 73 der 102 stimmberechtigten Anwesenden dafür. Dass auf Anhieb eine Frau den Männern den Rang im Wettstreit um die Regentschaft ablaufen würde, ahnten wohl die wenigsten.

Marlon Koppelmann ist Kinderkönig

Groß war der Jubel, als am Sonntag das neue Königshaus zu den Klängen des Jugendblasorchesters Beckeln ins Festzelt einmarschierte. Nach dem Ehrentanz durfte endlich gratuliert werden.

Das Kinderkönigspaar Marlon Koppelmann und Lenya Döpke mitsamt Ehrendame (l.). © -

Als „König der Könige“ ließ sich Jürgen Evers feiern. Zuvor hatte Vereinschef Kück das am frühen Abend proklamierte Kinderkönigshaus vorgestellt: Majestät Marlon Koppelmann, seine Königin Lenya Döpke und Ehrendame Carlotta Döpke. Den Jugendpokal nahm Yara Döpke in Empfang.

Mit Beifall wurde auch bei der Medaillen-Vergabe nicht gespart. Bei den Männern unter 50 holte Jens Kruse Gold, Nico Gerke Silber und Jonas Gralheer Bronze. Unter den Männern über 50 belegte Martin Matz den ersten Platz, gefolgt von Thomas Kastendiek und Ludger Schröder. Bei den Frauen unter 40 Jahren hieß die Goldmedaillen-Gewinnerin Eileen Wöbse. Silber ging an Wiebke Wöbse, Bronze an Julia Wehrenberg. In der Altersklasse Frauen über 40 stand Pamela Oestermann ganz oben auf dem „Treppchen“. Maike Wolle nahm Silber und Petra Müller Bronze entgegen. Vor dem Schützenvolk zollte der Vorstand etlichen Beteiligten und Unterstützern Dank. Das schloss die Eltern und Nachbarn der bisherigen Kinderkönigin Lotta Koar (für den herzlichen Empfang) und das bisherige Königspaar Dorit und Rainer Döpke (für die schöne Ausschmückung des Königshauses und die Bewirtung) mit ein.

„Wir haben schon einen Termin für das Schützenfest 2024. Das soll am 6. und 7. Juli steigen“, verriet der Vorsitzende Manfred Kück.

