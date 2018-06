„ProSzenium“-Theater gastiert in Kirchseelte

Kirchseelte - Die ganze Welt ist eine Bühne? Ja – oder ein Café! Diese Botschaft steckt in der 16. Produktion der Theatergruppe „ProSzenium“, die am Freitag, 15. Juni, 19.30 Uhr, im Kirchseelter Dorfgemeinschaftshaus zu erleben ist. Es geht um Menschen, die sich begegnen, Abschied voneinander nehmen und sich wieder finden – auch um das perfekte Paar sowie um wundersame und alltägliche Erlebnisse.

„An diesem Abend entführen wir Sie in Abgründe und auf Wolken. Wir beschreiben Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des menschlichen Zusammenlebens. Zufällig treffen sich die Personen, möchten wir meinen... Wäre da nicht diese seltsame Frau, die in ihre Trickkiste greift und zusammenbringt, was nicht zusammengehört“, umreißt die Gruppe „ProSzenium“ aus Delmenhorst Grundzüge des Stücks mit dem durchaus ungewöhnlichen Titel „Das Café oder: Die Farbe der Dunstabzugshaube“.

Ähnlichkeiten sind „auf keinen Fall zufällig“

Humor und Musik gehen eine reizvolle Liaison ein. „ProSzenium“ verspricht den Zuschauern, dass sie „sich lachend an die eigene Nase fassen können“. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen sei „ auf keinen Fall zufällig“. Unter der Regie der Bremer Schauspielerin Kathrin Steinweg (Bremer Shakespeare Company, Stückwerk Bremen, Altonaer Theater Hamburg) sowie mit musikalischer Untermalung von Sandra Otte gestalten die acht Schauspieler laut Veranstalter „einen Abend voller Freude und Musik“ getreu der Devise „Das Leben ist ein berauschender Cafébesuch“.

Anlässlich des KurzStückFestivals 2018 des Amateurtheaterverbands Niedersachsen auf der Landesgartenschau Bad Iburg hat „ProSzenium“ übrigens mit einem 30-minütigen Extrakt aus dieser Inszenierung in der Publikumswertung den Sieg eingefahren.

Karten für die Aufführung in Kirchseelte gibt es im „kleinen Weinladen“ an der Freistraße 2a in Harpstedt oder über Jochen Dyck (Tel.: 04206/44 68 448). Reservierungen sind online oder aber unter der Rufnummer 01573/55 64 127 möglich.

