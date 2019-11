Theatergruppe Beckeln lässt den Meierhof abreißen

Am Findling mit Hinweis auf den Meyerhof in Beckeln posiert hier – mit Hausgeist – die Theatergruppe der Feuerwehr. Von links: Karina Deuling, Frank Bollhorst, Julia Wehrenberg, Sarah Otte (vorn), Hendrik Wolle, Manfred Sander, André Gerke, Anke Freese und Philipp Müller. Foto: Bahrs

Beckeln – Eine wahrhaft „geistreiche“ Komödie um einen Hausgeist, der auf seine Rechte pocht, hat die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln einstudiert. Die Handlung beinhaltet auch den Abriss des Meierhofes. Das dürfte Bürgermeister Heiner Thöle ein wenig schmunzeln lassen. Einen Hof mit genau diesem Namen gibt es in Beckeln bekanntlich wirklich, wenngleich mit „y“ statt „i“ in der Mitte geschrieben. Der Bürgermeister bewirtschaftet ihn höchstselbst.

Mit dem plattdeutschen Lustspiel „Verdammichter Ismaalgoot“ feiert die Theatergruppe am Sonnabend, 18. Januar 2020, 19.30 Uhr, Premiere im Gasthaus Beneking in Beckeln. Sieben weitere Vorstellungen an selber Stelle folgen (siehe Kasten).

Am Sonntag, 1. Dezember, sowie am 8. Dezember und 12. Januar, jeweils von 10 bis 12 Uhr, können Interessierte Karten zum Stückpreis von acht Euro (nur Theater-Eintritt) im Feuerwehrhaus in Beckeln erwerben. Hinzu kommt ab dem 2. Dezember die Möglichkeit der telefonischen Ticketbestellung unter der Hotline 0160/660 50 07, die montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr besetzt ist. Als dritte Option können Karten via Mail (theater@feuerwehr-beckeln.de) geordert werden.

Die Handlung des turbulenten Lustspiels kreist um den Abbruchunternehmer Karl Brösel, gespielt von André Gerke, und seinem letzten Coup: den Abriss des denkmalgeschützten Meierhofes! Diese Sünde kommt ihn teuer zu stehen: „Ismaalgoot“, (Manfred Sander), der 350 Jahre alte, urplötzlich obdachlos gewordene Hausgeist des Hofes, zieht daraufhin bei Brösel ein und lehrt die Bewohner das Fürchten. Vor allem der Hausherr erlebt sein blaues Wunder. Der Geist lässt sich dessen Schnaps schmecken und klaut ihm sogar die Wurst vom Brot. Der Spuk nimmt skurrile Formen an. Der Hausgeist entpuppt sich als gemütliches Gespenst, das nur seinen Frieden sucht, aber den Schalk im Nacken hat. In weiteren Rollen wirken mit: Anke Freese (Anna Brösel, Karls Frau), Hendrik Wolle (Grundschullehrer Julius Menzel), Sarah Otte (Marie Wiedenried, Brösels Tochter), Philipp Müller (Bauleiter Richard Luckmann), Julia Wehrenberg (Wirtin Lisa Ohmsen), Karina Deuling (Hellseherin Esmeralda de Castro) und Frank Bollhorst (Pastor).

Nachfolgend die Theatervorstellungen im Überblick.

Beckeln, Gasthaus Beneking:

Sonnabend, 18. Januar, 19.30 Uhr: Premiere mit Schlemmerbüfett (wer die kulinarischen Extras mitbuchen will, muss diese direkt im Gasthaus buchen);

Sonntag, 19. Januar, und Sonnabend, 15. Februar, jeweils 15 Uhr: Vorstellungen mit Kaffee und Kuchen (ab 14 Uhr);

Sonntag, 26. Januar, und Sonntag, 9. Februar, jeweils 10.30 Uhr: Aufführungen mit Frühstück (ab 9.30 Uhr);

Sonnabend, 1. Februar, 19.30 Uhr, und Sonntag, 2. Februar, 13 Uhr: Vorstellungen mit Grünkohlbüfett (ab 18.30 Uhr und ab 12 Uhr);

Sonnabend, 8. Februar, 19.30 Uhr: Aufführung mit Schnitzelbüfett (ab 18.30 Uhr).

Neerstedter Bühne, Denkmalsweg 4, Neerstedt:

Sonnabend, 22. Februar, 15 Uhr: Vorstellung zum Eintrittspreis von 9,50 Euro. Karten dafür gibt es nur direkt über das Theater unter Telefon 04432/1604 (Anrufbeantworter) oder per Mail (info@neerstedter-buehne.de).