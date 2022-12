Theatergruppe der Feuerwehr Beckeln lässt 2023 sechsmal die die Sau raus

Von: Jürgen Bohlken

Ihre Rampensau-Qualitäten wollen neun Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne beweisen. Quelle: Feuerwehr-Flyer © -

Beckeln/Klein Köhren – Fleischlose Ernährung gilt mittlerweile als Beitrag zum Klimaschutz. Der Trend in diese Richtung begann aber schon vor vielen Jahren, damals auch begünstigt durch etliche Lebensmittelskandale. In jener Zeit spielt „Laat de Sau rut!“, ein Schwank in drei Akten, den die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln einstudiert hat und vom 21. Januar 2023 an gleich sechsmal im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Klein Köhren aufführt.

Das hochdeutsche Original stammt aus der Feder des bekannten Lustspielautors Helmut Schmidt, die Übersetzung ins Plattdeutsche von Andreas Wening.

Worum geht‘s in dem Stück?

Zum Inhalt: Karin Heppner (gespielt von Mandy Wiehle) hat genug von den nicht abreißenden Schreckensmeldungen über Skandalfunde in Lebensmitteln. Zusammen mit ihren Nachbarinnen Selma Sulzbach (Anke Freese) und Lotte Reischel (Karina Deuling) ruft sie mithilfe von Flugblättern zum Generalboykott der Wurst- und Fleischtheken auf. Das ließe ihren eigenen Mann Norbert Heppner (Hendrik Wolle) ja noch kalt, träfe die Kampagne nicht auch ihn selbst: Die holde Gattin verkündet dem bekennenden Fleischliebhaber, von nun an kämen nur noch vegetarische Gerichte auf den Tisch. Die Familien der anderen Aktivistinnen sehen sich mit der gleichen Botschaft konfrontiert. Zoff und Turbulenzen bahnen sich an.

In weiteren Rollen sind Karin und Norbert Heppners Sohn Mirco (Jann Lüllmann), Norberts Vater Erwin Heppner (Manfred Sander), Nachbar Georg Sulzbach (André Gerke), Metzger Hannes Wetzstein (Philipp Müller) und Psychologin Dr. Amaryl (Ilka Sander) zu sehen.

Den Part der Souffleuse übernimmt Christa Sander. Regie und Organisation liegen in den Händen von Werner und Karin Bahrs.

Der Eintrittspreis für die Vorstellungen beträgt einheitlich zwölf Euro. Wer Essen vom Buffet in Anspruch nehmen will, zahlt dafür 17 Euro. Für Kaffee und Kuchen werden acht Euro berechnet.

Wo gibt‘s Tickets?

Karten gibt es am Sonntag, 18. Dezember, und am Sonntag, 8. Januar, von 10 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus in Beckeln. Optional sind ab dem 19. Dezember Ticketbestellungen unter Telefon 0160/660 50 07 (montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr) oder aber per E-Mail an theater@feuerwehr-beckeln.de möglich. Für eine postalische Zustellung der Eintrittskarten werden zwei Euro Versandkosten fällig.

Wann wird der Schwank aufgeführt?

Die Premiere am Sonnabend, 21. Januar (mit Schnitzelbuffet), sowie zwei weitere Abendvorstellungen am Sonnabend, 28. Januar (mit Schlemmerbuffet), und Sonnabend, 4. Februar (mit Grünkohlbuffet), beginnen um 19.30 Uhr (Essen jeweils ab 18.30 Uhr). In Kombination mit Kaffee und Kuchen (jeweils ab 14 Uhr) können sich Theaterfreunde die plattdeutsche Komödie am Sonntag, 22. Januar, 15 Uhr, und am Sonntag, 29. Januar, 15 Uhr, anschauen. Bei der letzten Vorstellung im DGH Klein Köhren am Sonntag, 5. Februar, 10.30 Uhr, handelt es sich um eine Matinee mit Frühstücksbuffet (ab 9.30 Uhr).

Die Theatergruppe hat das Stück übrigens schon länger in ihrem Repertoire. Die Saison 2022 fiel aber komplett ins Wasser – wie so vieles als Folge von Corona.