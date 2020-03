Harpstedt – Das virusbedingte Termin-„Streichkonzert“ macht vor der Kirche nicht halt. Aufgrund von Empfehlungen der Landeskirche Hannovers sagt die evangelische Christusgemeinde Harpstedt vor dem Hintergrund der Coronakrise Frauenkreis und Flüchtlingscafé bis auf Weiteres ab, ebenso alle Chorproben, die Konfirmandenarbeit und die Treffen der Kindergruppe, das Konzert der „Profisorischen“ sowie das Kinderchorfestival. Mit Blick auf den 11-Uhr-Baustellengottesdienst an diesem Sonntag in der Christuskirche könnte es im ungünstigen Fall noch zu einer kurzfristige Absage kommen. Sollte das der Fall sein, publiziert die Kirche dies in den sozialen Netzwerken. Eine Live-Übertragung des Gottesdienstes auf Youtube ist geplant. An die Seniorenheime ergeht die Bitte, dieses Angebot für ihre Bewohner zu nutzen.

