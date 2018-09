Harpstedt - Diesen Termin sollten sich Jugendliche, die feiern können, ganz ohne „berauscht“ zu sein, schon einmal im Kalender vormerken.

Schauplatz des „Tanzrausches“, einer alkohol- und nikotinfreien Disco für Teenager, ist am Freitag, 23. November, von 19 Uhr bis um Mitternacht zum zweiten Mal in Folge der Koems-Saal in Harpstedt. Federführend organisiert wird das Event von den Jugendpflegen im Landkreis Oldenburg.