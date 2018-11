Tempo 177 auf der Landstraße

Landkreis „blitzt“ bei Harpstedt 340 Mal

+ Der „Blitzer“ des Landkreises ist unauffällig und wurde von vielen Autofahrern zu spät erkannt. - Foto: dr

Harpstedt - Zehn Tage lang haben der Landkreis Oldenburg und das Polizeikommissariat Wildeshausen mit einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der Bassumer Straße bei Harpstedt die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit kontrolliert. Die Wetterbedingungen im Herbst und vor allem das außergewöhnlich hohe Unfallgeschehen im Zusammenhang mit Wildwechsel in dem Bereich hätten zu dieser Zusammenarbeit geführt, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Das Ergebnis sei „bedenklich“ gewesen.