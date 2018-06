„Tellington TTouch“: Zu Hause bei den Freilings – Hunde, Hausschweine und Co.

Kirchseelte - Von Lea Oetjen. Der Titel „Hunde, Hausschweine und Co.“ löst vermutlich Assoziationen zu Tiersendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aus. Auch wenn in diesem Fall das unfassbar weitläufige Grundstück von Familie Freiling einem Zoogelände ähnelt, kann in Kirchseelte von einer inszenierten Präsentation der Tiere keine Rede sein. Im Vordergrund steht das Wohlbefinden. Auf mehr als 2,5 Hektar leben Waschbären neben Hausschweinen, 18 Hunden, Hühnern, Eichhörnchen und vielen weiteren Tieren. Die meisten Vierbeiner mussten von Karin Petra Freiling erst resozialisiert werden – mit einer ganz speziellen Technik.

„Einige der Hunde waren bissig, als ich sie damals bekommen habe. Andere waren gelähmt“, erinnert sich die Kirchseelterin. So auch der kleine Yorkshire Terrier „Hugo“, der heutzutage wieder durch die Gegend laufen und spielen kann. Inzwischen konnte er sogar in eine neue Familie vermittelt werden. Der Vierbeiner wurde über Monate mit der sogenannten „Tellington TTouch“-Methode behandelt. „Durch sanfte und achtsame Berührungen sollen die Gesundheit gefördert, Schmerzen gelindert und das Wohlbefinden gesteigert werden“, beschreibt Freiling das Verfahren.

Vor vier Jahrzehnten wurde die Methode zunächst nur für Pferde entwickelt. Heute werden die „TTouches“ auch erfolgreich bei Haustieren, Nutztieren, Reptilien, Vögeln, Wild- und Zootierarten eingesetzt. Seit mehr als 20 Jahren können sich Menschen derart therapieren lassen – diese Behandlungsmethode ist auch Thema eines„Tellington TTouch“-Kongresses, der morgen von 10 bis ungefähr 16 Uhr bei Freiling (Bei der Schule 1, Kirchseelte) über die Bühne geht. Interessierte, Betroffene und Schaulustige sind eingeladen, das Spektakel vor Ort unter die Lupe zu nehmen.

Nachhaltige Hilfe mit einfachen Handgriffen

„Wir praktizierende ,TToucher‘ haben ein kleines Mädchen aus Bremen eingeladen, das inzwischen zwei Jahre alt ist, und weder laufen noch krabbeln kann“, erzählt Freiling, die davon überzeugt ist, dass man dem Kind nachhaltig mit einfachen Handgriffen helfen kann. „Es ist möglich, dass es nur vier bis sechs Behandlungen dauert, bis das Mädchen sich eigenständig aufrichten kann“, so die Kirchseelterin. Es sei ein Wert, der durch verschiedene Erfahrungsberichte zustande kommt. Jedoch gebe es selbstverständlich kein allgemeingültiges Heilversprechen. „Die Mutter des Mädchens kann von mir die notwendigen Handgriffe lernen – die sind ganz einfach“, betont sie. Es sei ein „unfassbar großes Geschenk“ auf die Weise Menschen und Tiere heilen zu können.

+ Auch zwei Waschbären haben Karin Petra Freiling ein neues Zuhause gefunden – „Emil“ (Foto) und „Miss Marple“ leben inzwischen sei einigen Jahren in Kirchseelte. © Oetjen

Der Yorkshire Terrier „Hugo“ ist übrigens nicht der einzige, der im Hause Freiling von der Behandlungsmethode profitiert hat. „Wir haben ein Kaninchen, das inzwischen 18 Jahre alt ist“, zeigt sich die Kirchseelterin stolz. Dass auch die Hunde älter als 15 Jahre alt werden, sei keine Seltenheit – dank des „TTouches“? Laut Freiling wirken sich die gezielten hebenden, kreisenden und streichenden Bewegungen der Finger sowie der Hände über den ganzen Körper, sei es Mensch oder Tier, sich wohltuend aus.

„So soll das parasympathische Nervensystem aktiviert, Stress und Schmerzen reduziert, Verspannungen sowie Ängste gelöst, das Immunsystem gestärkt, der Zellstoffwechsel angeregt und die Selbstheilungskräfte des Körpers unterstützt werden“, erklärt Freiling. Es gebe immer wieder auch negative Stimmen, die die Behandlungsmethode mit Esoterik gleichsetzten. „Aber die Erfahrungsberichte und Studien beweisen da absolut das Gegenteil. Ich orientiere mich dahingehend lieber an der Wissenschaft als am Gerede Unwissender“, so die Kirchseelterin.

+ „Theodor“ (links), Karin Petra Freiling und „Hugo“, der lange Zeit gelähmt war. © Oetjen

Der wohl bekannteste „TTouch“-Patient ist übrigens Samuel Koch, der in der Fernsehshow „Wetten, dass?“ bei einem schweren Sturz eine Querschnittlähmung erlitten hat. „Wunder kann unsere Behandlung natürlich auch nicht vollbringen. Trotzdem wird das Wohlbefinden enorm gesteigert, sodass es zu einer nachhaltigen Verbesserung der eigenen Lebensqualität kommt“, erklärt Freiling. Daher sei die Technik auch besonders hilfreich für Kinder, die zunehmend mit Schulstress oder -ängsten zu tun haben. „Der ,TTouch‘ hilft einfach allen.“