Teilnehmer gehen auf „Insektensuche“

Auf dem Gelände der Firma 3S-Pharmacological in Harpstedt ist eine blühende Wiese entstanden. Wolfgang Jerebic (hockend) erläuterte Andreas Mikutta, Ulrike Sander, Sandra Bischoff, Irmtraud Keppler sowie Sonja Gentemann (v.l.), welche Pflanzenarten in welchem Bereich angesät wurden. Foto: meyer

Harpstedt - Von Janin Meyer . Das Wetter hat den Organisatoren des Naturschutzbundes (Nabu) am Sonnabend einen Strich durch die Rechnung gemacht: Mangels Teilnehmer musste die geplante „Insektenradtour“ ausfallen. Aber eine Alternative fand sich schnell: Die Teilnehmer besuchten die Firma 3S-Pharmacological in Harpstedt, die mithilfe des Landvolkes im Rahmen des Projektes „Insekten retten“ eine 6 000 Quadratmeter große Wiese mit unterschiedlichen Pflanzen gesät hat. „Mit dem Aussäen von Saatmischungen ist es noch nicht getan, wenn sich auch Erfolg einstellen soll“, betonte Agrarberater Wolfgang Jerebic. Daher sei die Arbeit des Landvolks in diesem Zusammenhang besonders wichtig.

Ein neuer Termin für die Radtour fand sich ebenso schnell: Die informative Exkursion durch den Flecken soll am 3. August um 14.30 Uhr starten. „Dann haben wir hoffentlich schöneres Wetter und entsprechend bessere Bedingungen, um auf Insektensuche zu gehen“, zeigte sich Biologin Sandra Bischoff von der Nabu Stiftung Oldenburgisches Naturerbe optimistisch. Zu entdecken gibt es bei der geführten Radtour eine Menge: „In Harpstedt stehen Blühflächen und Gehölze im Vordergrund der Exkursion. Auch einen Privatgarten wollen wir während der Radtour besuchen“, erklärte Bischoff. Im Rahmen des Projekts „Insekten retten“ gibt es im laufenden und im kommenden Jahr Exkursionen dieser Art in allen Gemeinden des Landkreises Oldenburg. „Damit möchten wir für jeden, den es interessiert, erlebbar machen, welche Insekten im heimischen Garten, in Wäldern und auf Feldern noch anzutreffen sind“, sagte Bischoff. Denn es gebe auch einige Plätze, an denen das Vorkommen der Insekten gar nicht wahrgenommen werde, meint sie. „Bestes Beispiel ist der Vorplatz des Amtshofes in Harpstedt“, betonte die Nabu-Biologin. In den Fugen zwischen den Pflastersteinen finden sich dort gut sichtbar zahlreiche kleine Löcher. „Diese stammen nicht von Ameisen, sondern von Wildbienen und Grabwespen“, erläuterte die Spezialistin. Entsprechend sei es wichtig, zum Beispiel bei der Gestaltung naturnaher und insektenfreundlicher Gärten nicht nur an das Nahrungsangebot zu denken, sondern auch an den Lebensraum für die kleinen Tiere. „Wohnen und Leben gehören immer zusammen“, sagte Bischoff.

Der Nabu biete daher auch konkrete Beratung an, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Die Broschüre „Insektenvielfalt in Niedersachsen – und was wir dafür tun können“ steht auf der Internetseite www.nabu-oldenburg.de zum Download bereit und erklärt auf verständliche Art und Weise, was Insekten hilft. Gerade im vergangenen Jahr habe sich die Einstellungen der Menschen zum Thema Insektenschutz deutlich verändert. „Die Nachfrage nach insektenfreundlichem Saatgut war enorm“, betonte auch Sonja Gentemann, die im Rahmen ihres Umweltwissenschaften-Studiums an der Universität Oldenburg ein Praktikum beim Nabu absolviert.

Neben den Exkursionen per Rad besteht das Projekt „Insekten retten“ aus zwei weiteren Standbeinen. Zum Einen aus Vorträgen zum Thema heimischer Garten, „und zum Anderen suchen wir – auch in Harpstedt – noch Firmen, die ihre Außenflächen insektenfreundlich gestalten möchten“, sagte Bischoff. Gefördert werde diese Gestaltung durch die Bingo-Umwelt-Stiftung Niedersachsen. Daher sei die Arbeit des Landvolks in diesem Zusammenhang besonders wichtig.

Die Wiese ist nur eine von vielen Stellen, die während der Radtour angefahren werden. Wer mitfahren möchte, darf sich am 3. August um 14.30 Uhr ohne Anmeldung auf dem Parkplatz des Amtshofs in Harpstedt einfinden. Die Teilnahme ist kostenlos. Es gebe eigens eine Sondergenehmigung, die Tiere für kurze Zeit zu fangen, um sie zu studieren. „Selbstverständlich lassen wir sie danach wieder frei“, betonte Andreas Mikutta von der Nabu-Ortsgruppe Harpstedt.

Firmen, die Interesse daran haben, ihre Grünflächen insektenfreundlich zu gestalten, können per E-Mail an bischoff@nabu-oldenburg.de oder unter der Telefonnummer 04487/9982744 Kontakt aufnehmen.