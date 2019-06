Teilen von Kosten, Verantwortung, Risiko und Ertrag als Prinzip

Harpstedt – Die Gründung einer Solawi, einer solidarischen Landwirtschaft, hat die Gruppe Landnutzung der auf Betreiben des „freiraum“-Teams ins Leben gerufenen Klima-AG Harpstedt angeregt. Was sich genau dahinter verbirgt, soll am Dienstag, 25. Juni, im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ anhand eines konkreten Beispiels deutlich werden. Dort beginnt um 20 Uhr ein öffentlicher Vortragsabend.

Typisch für Solawis ist die gemeinsame finanzielle und organisatorische Beteiligung eines Vereins sowie eines oder mehrerer Landwirte an der Lebensmittelerzeugung. Erfolgreich praktizierte Modelle dieser Art gibt es in der Bundesrepublik bereits. Hinter einer „soldarischen Landwirtschaft“ verbirgt sich ein Zusammenschluss landwirtschaftlicher Betriebe oder Gärtnereien mit einer Gruppe privater Haushalte. Der Kernpunkt: Erzeuger und Verbraucher bilden eine Wirtschaftsgemeinschaft, die, so der Anspruch, ihr Handeln auf die Bedürfnisse der Menschen abstimmt – unter Berücksichtigung der „natürlichen Mitwelt“. Auf Grundlage der geschätzten Jahreskosten der landwirtschaftlichen Erzeugung verpflichtet sich die Gruppe, jährlich im Voraus einen festgesetzten – für gewöhnlich monatlichen – Betrag an den Solawi-Betrieb zu zahlen. Dieses Geld wiederum soll es dem Erzeuger ermöglichen, sich unabhängig von Marktzwängen einer guten landwirtschaftlichen Praxis zu widmen, den Boden fruchtbar zu halten und bedürfnisorientiert zu wirtschaften. Die Abnehmer der Erzeugnisse erhalten die gesamte Ernte sowie daraus resultierende Produkte wie Brot, Käse und dergleichen, sofern der Solawi-Betrieb diese herstellt. Der persönliche Bezug, so eine Zielsetzung, soll die gegenseitige Verantwortung bewusst machen – und der Verbraucher erleben, wie seine Ernährungsentscheidung die Kulturlandschaft (mit-)gestaltet und zudem soziales Miteinander, Naturschutz und (Arten-)Vielfalt ermöglicht – im Interesse einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Wesentliches Merkmal einer Solawi: Eine Gruppe garantiert die Abnahme der Erzeugnisse und finanziert die Ernte vor – beziehungsweise alles, was notwendig ist, um sie zu erzeugen. Die Solidarität besteht letztlich darin, dass sich alle Beteiligten Verantwortung, Risiken und Kosten, aber eben auch den Ertrag teilen. Das soll im Ergebnis Transparenz, Verbindlichkeit, regionalen Bezug, kurze Transportwege, Unabhängigkeit, die Erhaltung alter Gemüsesorten, die Wahrung biologischer Vielfalt und viele weitere positive Effekte bewirken.

Die Gruppe Landnutzung der Klima-AG Harpstedt hat Kontakt zum Hollerhof in Donstorf nahe Barnstorf geknüpft. Der wiederum startete 2018 eine Solawi. Die Zahl der Mitglieder wuchs binnen eines Jahres um 60 auf 80 an. Genau dieses Modell wird am kommenden Dienstag während der öffentlichen Info-Veranstaltung in Harpstedt näher beleuchtet: Hildegard Stubbe, Betreiberin des Hollerhofs, referiert dann über den Anbau; ein anderes Vereinsmitglied erläutert die Organisationsstrukturen und geht auf die Gründung vor einem Jahr ein. Wer sich vorab schon ein wenig einlesen will, findet online Hintergrundinformationen unter www.solawi-hollerhof.de.

Für die in Harpstedt ins Auge gefasste Solawi werden indes Landwirte aus der Samtgemeinde „oder dem Umfeld“ gesucht, die sich „mit ihrem landwirtschaftlichen Know-how oder Flächen beteiligen wollen“.

Die Klima-AG arbeitet derweil in Kleingruppen weiter an den Themen Landnutzung, Mobilität und Konsum. Ihr liegt auch daran, „über neue Ideen und klimafreundliche Handlungsansätze hier vor Ort zu informieren“ – etwa während des nächsten „Austauschtreffens“, das am 1. Juli um 19 im Hotel „Zur Wasserburg“ beginnt. Dazu – wie zu dem Vortragsabend zum Thema Solawi – sind alle Interessenten eingeladen.

Der „freiraum“ in Harpstedt koordiniert solche Veranstaltungen. Obendrein steht er als Treffpunkt Kleingruppen zur Verfügung. boh