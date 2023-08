Technischer Defekt löst Flächenbrand aus

Von: Jürgen Bohlken

Einen Flächenbrand hat die Polizei aus Groß Ippener gemeldet. © dpa

Groß Ippener – Ein technischer Defekt an einer Heuballenpresse hat am Montagnachmittag gegen 15 Uhr einen Flächenbrand in Groß Ippener verursacht. Das meldet die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. Der 30-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns war auf einem Feld an der Straße Schüttenkamp tätig gewesen, als er die Flammen bemerkte.

Er verständigte daraufhin zum einen die Feuerwehr und begann zum anderen eigenständig mit Löscharbeiten. Mit Erfolg: „Bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr Delmenhorst hatte er den kleinen Flächenbrand bereits gelöscht“, berichtet die Polizei. Die Heuballenpresse sei indes durch den Brand nicht beschädigt worden.