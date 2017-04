Techniker und Tümpelwächter

Harpstedt - Ausgespritzt, gereinigt und desinfiziert – das Nichtschwimmerbecken des Harpstedter Rosenfreibads ist schon fast fit für die Saison. Doch für die Schwimmmeister gibt es noch jede Menge zu tun.

Algengrünes Wasser, wo sonst Kinder planschen, in der Ecke des leergepumpten Beckens liegt ein Plastikball, dessen bunter Aufdruck nur noch zu erahnen ist. Doch die Tristesse ist bald zu Ende: Seitdem kein Frost mehr zu erwarten ist, bereiten die Schwimmmeister Uwe Lampe und Conny Teichert das Bad auf die Gäste vor.

Zwei Tage dauert es, ein Becken leerzupumpen, dann befreien die beiden Schwimmeister die Fliesen mit Hochdruck von Schmutz und Algen und inspizieren das Becken. Doch klar ist schon vorher: Ein Maurer muss anrücken. Meist sind es nur kleinere Schäden, aber auch die müssen behoben werden. Denn ist das Wasser eingelassen, werden Reparaturen teuer – dann müssten Taucher anrücken.

Kosten immer im Blick

Lampe und Teichert bemühen sich aber wo sie können, Kosten zu sparen und machen so viel es geht selbst. „Schwimmmeister sind immer auch Chemiker und Techniker“, sagt Lampe. Während der Saison sind sie zudem Rettungssanitäter.

Die Technik, um ein Schwimmbad am Laufen zu halten ist komplex. Im Maschinenraum befinden sich große Pumpen und Filteranlagen – alle auf Hochglanz geputzt und gewartet. Die Geräte wälzen das komplette Badewasser innerhalb von einer Stunde um. „Die Pumpen sind der Rolls-Royce für Schwimmbäder“, so Teichert.

Zwischen November und Januar ist im Freibad wetterbedingt nicht viel zu tun. Dann bauen Lampe und Teichert ihren Urlaub ab. Im Sommer haben sie keine Chance dazu. Ab Jahresbeginn sind sie dann wieder zwischen den Becken unterwegs und bereiten alles für die Badegäste vor. Wie sie vorankommen, hängt immer vom Wetter ab.

Azubi gesucht

Bricht spontan der Sommer über Harpstedt herein, können sie daher nicht einfach aufschließen und die Leute reinlassen. Viele Menschen könnten gar nicht verstehen, warum beim ersten Sonnenstrahl nicht die Tore aufgehen. „Die meisten Leute denken ,Ihr steht ja den ganzen Tag nur in der Sonne rum‘“, so Lampe. Wie umfangreich die Arbeit ist, könnten sich nur die wenigsten vorstellen.

Derzeit suchen die beiden nach Unterstützung: Das Rosenfreibad bietet einen Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Bäderbetriebe an, wie der Beruf offiziell heißt. „Meine wirklich engen Freunde können mich auch Tümpelwächter nennen“, erzählt Teichert lachend.

