„Team Hamburg“ lässt Twistringer „Legenden“ hinter sich

Gelungener TCH-Saisonabschluss bei schönem Wetter: Zehn Mannschaften messen sich in einem launigen Fußballtennis-Turnier

+ Der Sieg wurde unter anderem mit einem Wanderpokal belohnt. Kassenwart Jürgen („Mine“) Wessel (2.v.l.) und Harald Nienaber (l.) vom TCH gratulierten. - Foto: Verein

Harpstedt - Bei schönem Frühherbstwetter sprangen am Sonnabendnachmittag auf der Anlage des TC Harpstedt mal nicht Tennis-, sondern Fußbälle über die Netze. Insgesamt zehn Mannschaften traten während eines launigen Fußballtennis-Turniers in zwei Gruppen gegeneinander an. Die weitesten Anreisen nahmen das „Team Hamburg“ sowie die „Gold Kekse Hannover“ in Kauf.