Tausende beim Kunst- und Handwerkermarkt in Harpstedt

Von: Holger Rinne

Beste Besucherzahlen bei bestem Wetter: Viele Gäste nutzen den sonnigen Tag für einen Ausflug. © Rinne

Harpstedt – Der 15. Kunst- und Handwerkermarkt auf dem Hof Brinkmann in Harpstedt war absolut rekordverdächtig. Nicht nur, dass im Laufe des Sonntags die Temperaturen auf 20 Grad Celsius anstiegen – Tausende von Besuchern strömten bis 18 Uhr an den Schützenweg 138. „Ich habe den Überblick verloren. Das kann man nicht mehr zählen“, meinte am frühen Nachmittag eine überglückliche Veranstalterin.

Bettina Brinkmann organisiert den Markt seit 2005. In den vergangenen beiden Jahren musste sie allerdings coronabedingt pausieren. Umso überraschter war sie, dass der Neustart so gut angenommen wurde. „Die Gäste kommen aus Twistringen, Wildeshausen und von noch weiter her“, freute sich die geschäftige Tischlerin und Restauratorin.

Auf dem improvisierten Parkplatz hinter dem Hof konnte man nur mit viel Glück noch einen freien Stellplatz ergattern. Viele Ausflügler parkten auf dem Koems-Gelände und gingen dann die mehreren Hundert Meter zu Fuß zum Marktgelände. Unzählige Fahrräder und vor allem Pedelecs säumten die Zuwegungen. Es schien, als wollten die Besucher sich nicht, wie üblich zu den herbstlichen Kunst- und Handwerkermärkten, auf die Vorweihnachtszeit einstimmen lassen, sondern nutzten das Ereignis als letzten Sommerausflug des Jahres. „Was für eine tolle Veranstaltung. Was für ein schönes Wetter“, zeigten sich Silvia Dellwisch und Martin Keller vollauf begeistert. Sie waren mit ihren Rädern aus Wildeshausen nach Harpstedt gekommen.

An dem Nachmittag gab es viel kunstvolles Handwerk zu entdecken. © Rinne

„Wir haben zwar einige Tannenbäume aufgestellt, aber die schmelzen inzwischen so dahin“, kommentierte die Organisatorin humorvoll. Das Kommen hatte sich für die Gäste gelohnt. Wer vom Parkplatz auf den Hof kam, vernahm zunächst einen kräftigen Geruch von Kräutern und Gewürzen, der sich von einem Händlermobil aus über den Platz verbreitete. Ihm folgte ein feiner Duft von Königsberger Marzipan, das Ulrike Eichhorn auf ihrem Stand der Konditorei Christiansen aus Dünsen feilbot.

Das gastronomische Angebot reichte vom Bremer Knipp bis hin zum alljährlichen Renner, der Wildbratwurst. Rieke Schreiber und Fiete Beuke boten bei den sommerlichen Temperaturen sogar Glühwein an. Bis 15 Uhr hatten sie davon immerhin ganze sechs Becher verkauft. „Ich habe heute Morgen den ersten Glühwein getrunken“, gestand Brinkmann lachend. Überwiegend junges Publikum hatte Günter Rohlfs vom Hegering Harpstedt, der am Lehrmobil der Landesjägerschaft anhand von Präparaten den interessierten Kindern die Vielfalt der heimischen Fauna näherbrachte.

Neben ausstellenden Künstlern war auch der neue Chor „Harptones“ (r.) an dem Nachmittag vertreten © Rinne

Laut Brinkmann waren auch die vielen Handwerker und Künstler mehr als zufrieden mit der Nachfrage. Für den musikalischen Rahmen das Kunst- und Handwerkermarktes sorgte jeweils um 15 und 17 Uhr der frisch gegründete Harpstedter Pop- und Rockchor „Harptones“ unter der Leitung von Florian Hartmann.