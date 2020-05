Tauferinnerung und musikalischer Gottesdienst

Harpstedt – Mit einem Gottesdienst zur Tauferinnerung „für die ganze Familie“ läutet die evangelische Gemeinde am Sonntag, 31. Mai, 10 Uhr, die Pfingstfeiertage in der Harpstedter Christuskirche ein. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Vor allem diejenigen, die vor fünf oder zehn Jahren getauft wurden, seien mit ihren Angehörigen willkommen. „Man darf die Taufkerze von damals mitbringen. Kinder, die kommen, sollten eine Schere und einen Kleber dabei haben. Pastorin Hanna Rucks hält eine ,Bastelpredigt'. Der Gottesdienst wird per Livestream ins Netz übertragen. Wer zu Hause mitbasteln möchte, sollte zusätzlich vier quadratische Blätter bereithalten. Eine kleine Combo sorgt für moderne Musik. Alle Kirchgänger über sechs Jahre sind gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen“, erläutert die Christusgemeinde.

Am Pfingstmontag, 10 Uhr, soll die Gemeinde dann „einen musikalisch besonders gestalteten Gottesdienst“ in der Christuskirche erleben. Zwei Pfingstlieder aus dem Evangelischen Gesangbuch stehen dabei im Mittelpunkt. Kantor Siegfried Rohlfing informiert über ihre geschichtliche Entstehung und musikalische Aspekte. Die Predigt hält indes Pastor Gunnar Bösemann.