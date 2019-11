14. „Tanzrausch“ im Koems-Saal steht an

Discoabend für Jugendliche ohne Alkohol und Nikotin / Termin am 22. November

+ Ein großes Team aus Jugendpflegern, Gemeindevertretern, Unterstützern und Sponsoren steht hinter der 14. „Tanzrausch“-Veranstaltung. Foto: backhaus

Harpstedt – In gut zwei Wochen soll der Koems-Saal voll sein: Zur 14. „Tanzrausch“-Disco am Freitag, 22. November, erwarten die Kreis- und Gemeindejugendpfleger mehrere hundert Jugendliche in Harpstedt. Das Besondere an dem Abend ist, dass weder Alkohol noch Zigaretten erlaubt sind. Bereits zum dritten Mal in Folge haben Samtgemeinde und Flecken zugestimmt, dass die Party auf dem Koems-Gelände gefeiert werden darf.