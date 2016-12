Tannenbäume, Kunsthandwerk und Naschereien

Scheunenmarkt auf dem Hof Witte in Wohlde lockt mehr als 1 000 Besucher an

+ Die kleinen Besucher erkundeten den Hof Witte in Wohlde „hoch zu Ross“. - Fotos: Rottmann

Wohlde - Von Anja Rottmann. Wenn das Scheunenmarkt-Wochenende auf dem Hof Witte nach Wohlde lockt, kann man sich sicher sein, dass wieder Scharen von Besuchern in die Schonungen strömen, um sich die besten und schönsten Tannen – vorwiegend Nordmanntannen – unter den Nagel zu reißen. Schnell sein, lautete dabei das Erfolgsrezept, denn viele Bäume waren am Wochenende bereits nach kurzer Zeit verkauft.

Ein Besucher hatte Glück: Als der Anhänger von Jens Witte mit frischen Tannen auf das Gelände fuhr, drohte ein besonders schönes Exemplar herunterzufallen. Beherzt griff der Mann zu und konnte den Baum daraufhin sein Eigen nennen.

Den Tannenbaumverkauf gibt es bereits seit mehr als 30 Jahren – seit etwa 13 Jahren ist der Scheunenmarkt mit integriert. Das Familienunternehmen ist mittlerweile mit drei Generationen vertreten: „Aus dieser Tradition will und kann man nicht mehr raus“, erklärte Michael Witte. In der Rolle der „Märchentante“ sorgte Oma Gisela Gutsche dafür, dass die Kleinen gespannt ihren weihnachtlichen Geschichten lauschen. Der Weihnachtsmann – Opa Heinz – ließ sich an diesem Wochenende mehrmals blicken, um die Kinder mit kleinen Naschereien zu überraschen. Oma Elisabeth war für die Dekoration zuständig, und Tochter Katja werkelte mit den kleinen Künstlern in der Bastelecke. Die Kinder der Großfamilie halfen beim „Einnetzten“ der Bäume oder drehten beim Ponyreiten mit Molly, Leandra, Konrad und Golden Girl Runde für Runde. Ein tolles Erlebnis für die Kleinen, die hoch zu Ross das Anwesen erkunden.

In der riesigen Scheune herrschte urige Atmosphäre: Die Besucher klönten miteinander, schlenderten an den Ständen der Kunsthandwerker vorbei und erstanden auch noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk. Der Duft von Knipp, Weihnachtsburgern, Bratwurst und Glühwein verführte zu genussvollen Pausen. Weihnachtliches spielten die Harpstedter „Prager“ und animierten die Zuhörer zu einem spontanen Tänzchen.

Am Stand der „Ferienfreizeit Schwangau“ konnten Kekstüten, Marmelade sowie Toffifee-Likör aus eigener Herstellung erworben werden – der Erlös wird für das Zeltlager im kommenden Jahr verwendet.

In diesem Jahr konnte Inhaber Jens Witte fünf Firmen begrüßen, die mit ihren Mitarbeitern oder Kunden dort ihre Weihnachtsfeier ausrichtete. Jeder von ihnen erhielt einen Gutschein für einen Weihnachtsbaum, der dann nach dem Aussuchen frisch geschlagen und eingenetzt in den Kofferraum wanderte.

Jens Witte schätzte, dass am Sonnabend mehr als 1 000 Besucher auf dem Hof waren. Nebenbei wechselten ein paar 100 Bäume den Besitzer. Der Sonntag stand dann ganz unter dem Motto „Familientag“, bei dem insbesondere der direkte Kontakt mit Ziegen, Kaninchen und Meerschweinchen hoch im Kurs stand.