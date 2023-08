Tankstelle in Harpstedt überfallen: Täter weiterhin flüchtig

Von: Jürgen Bohlken

Der Polizeihubschrauber kreist seit einiger Zeit über Harpstedt. © Bohlken

Harpstedt – In Harpstedt ist am Mittwochabend um kurz vor 20 Uhr die Tankstelle an der Burgstraße (L338) überfallen worden. Die Polizei teilte um 22.21 Uhr mit, weiterhin werde „mit Hochdruck“ nach dem dunkel gekleideten Täter“ gefahndet. Der Flüchtige habe „eine bislang unbekannte Höhe an Bargeld“ erbeutet. Eine ausführliche Pressemitteilung kündigte die Polizei für Donnerstag an.

Der Polizeihubschrauber kreiste am Abend längere Zeit über dem Flecken Harpstedt und dann in der Umgebung – auf der Suche nach einem Täter, von dem es aus inoffizieller Quelle heißt, er sei etwa 1,70 Meter groß. An der Oberschule Harpstedt sollen die Polizisten nach Angaben einer Zeugin „mit Gewehren“ Büsche abgesucht haben. Ein voll besetzter Mannschaftsbus fiel mehreren Einwohnern auf.

Die Tankstelle an der Burgstraße ist nicht zum ersten Mal von Kriminellen heimgesucht worden. Der bislang letzte Überfall datiert von Juni 2022.